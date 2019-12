Ortuzar "se avergüenza" por conductas "inapropiadas" de gente de PNV, pero destaca que el PNV "no está" en la corrupción

A su juicio, el PP "a veces parece Bildu y otras Vox" o incluso la inquisición o Torquemada, y le ha dicho que, "quien esté libre, que tire la primera piedra". En este sentido, ha asegurado que la sede del PP de Bilbao "se pagó, según parece, por la trama Gürtel y desborda, por bastante, el perjuicio 145.000 euros que esta otra trama ha ocasionado a las arcas del Gobierno Vasco", ha manifestado.

De esta forma, se ha referido el líder jeltzale a la sentencia del 'caso de Miguel' que se hizo pública ayer, después del juicio contra 26 personas, muchas de ellas vinculadas al PNV. La resolución judicial impuso doce penas de cárcel.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar ha recordado que han sido diez años "de larga espera", en el que ha habido "aprovechamientos interesados", para concluir en un sentencia "dura condenatoria", que a su partido "entristece y avergüenza".

Por eso, ha recordado que ha pedido perdón públicamente y cree que tienen que asumir que en el seno del partido había personas -aunque todavía cabe recurso- que, según la resolución judicial, han tenido "conductas impropias".

PERDÓN

Pese a que la sentencia determina que "el partido no se ha beneficiado, no ha habido ninguna una red clientelar ni financiación", cree que el PNV "tiene que pedir perdón por eso, asumir que ha habido esos comportamientos y tiene que ver los métodos para que no vuelva a repetirse".

"Éste es un caso que tiene una base real, ayer vimos con la sentencia y no quiero ocultarla, pero también es verdad que ha sido una especie de plataforma político-mediática para intentar decir que esto no era distinto de los demás y que el PNV también estaba en este lío. La sentencia deja muy claro que el PNV no estaba en el lío, es la clave y lo que se les olvida a casi todos los que hoy aprovechan la sentencia", ha apuntado.

En todo caso, ha insistido en que ellos "no se esconden" y él mismo "da la cara". "Como partido nos corresponde dar la cara y decir que, si en nuestro seno habido ese tipo de comportamientos, no estamos de acuerdo, tolerancia cero con la corrupción, tolerancia cero con ese tipo de comportamientos y pedir perdón a la sociedad", ha dicho.

Tras afirmar que la sociedad "confía en el PNV", ha pedido a los vascos que sigan confiando porque pueden "estar tranquilos" porque el partido "está en buenas manos y las instituciones del PNV también están en buenas manos".

"LUNAR EN LA TRAYECTORIA" DE PNV

"Hay que reconocer que la condición humana es así y que esos comportamientos que son un lunar en nuestra trayectoria, nos tiene que mover a la reflexión para que no se vuelvan a repetir", ha manifestado.

Andoni Ortuzar ha recordado que, "en cuanto el partido tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo, se apartaron a todas estas personas, se le suspendió cautelarmente de militancia, se les pidió que entregarán el carné y todos ellos fueron apartados de los cargos públicos y de los cargos internos que ostentaban".

Asimismo, ha recordado que, como la formación "tenía unos estatutos un poco caducos", los cambió en la asamblea general para que la dirección del PNV "tuviera más margen de maniobra para, incluso, incoar y pedirle al Tribunal de Justicia del partido que, cuando haya sentencia firme, se puedan incoar unos expedientes de expulsión del partido, cosa que hasta entonces era imposible".

También ha recordado "la celeridad" con la que actuó el diputado general de Álava, Xabier Agirre, al cesar, "de un día otro, a todas las personas que estaban implicadas". "Hace 10 años hicimos lo que otros partidos han hecho justo después de la sentencia. Nosotros nos adelantamos 10 años a la sentencia, es un tema que hay que valorarlo", ha dicho.

PP

En cuanto a la reacción del PP ante la sentencia, que ha llegado a pedir la dimisión del Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado que en Euskadi está "completamente desnortado". "A veces parece Bildu, otras veces parece. Que ellos se erijan en tribunal de la Inquisición o en el papel Torquemada, pues, como decía la Biblia, quien esté libre, que tire la primera piedra", ha subrayado.

A su juicio, precisamente el Partido Popular "no puede hablar de corrupción, ni en España ni en Euskadi". "Si lleváramos a términos económicos el volumen de corrupción de todas las tramas, creo que la trama de la sede del PP de Bilbao, que se pagó, según parece, por la trama Gürtel desborda, por bastante, el perjuicio 145.000 euros que esta otra trama ha ocasionado a las arcas del Gobierno Vasco", ha manifestado.

En todo caso, ha asegurado que no quiere entrar en el 'tú más' porque "parecería que, para defenderte tú, tienes que echar paletadas de porquería el otro". "Cada uno somos lo que somos, pero le pido mesura al PP porque, quien queda en evidencia saliendo con esa beligerancia, es él", ha concluido.