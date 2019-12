Multa de 150.00 dólares para Liam Hemsworth por compartir en Instagram una foto suya

El de Liam Hemsworth está siendo un año de altibajos. El actor no sale de una –su sonadísimo divorcio de Miley Cyrus– para meterse en otra –le han pillado en Australia con una novia nueva que no es Maddison Brown–.

Ahora, el asunto que ocupa titulares poco tiene que ver con los del corazón, aunque sí con la ley: el cuñado de Elsa Pataky –su gran defensora– podría pagar una multa de 150.000 dólares por el uso no autorizado de una foto publicada en Instagram. Y no, no es una instantánea cualquiera: ¡es un ‘robado’ que le hicieron mientras paseaba por una de las localizaciones de su película ¿No es romántico? en Nueva York.

Así lo ha contado el portal E!News, que, al parecer, tiene en su poder unos documentos que aseguran que Splash News y Picture Agency han demandando al hermano de Thor por infracción de derechos de autor. La imagen –típico ‘robado’ con gafas de sol y gorra, incluidos– fue tomada por la fotógrafa Janet Meyer, quien capturó a Hemsworth durante una escena de la película. ¿El delito? Que Liam Hemsworth, o la persona que le gestione su cuenta de Instagram, publicó dicha instantánea el 15 de julio de 2018 y, nuevamente y en dos ocasiones, el 20 de junio de 2019. "Ese mismo día, lo hicieron a través de una story desde la que se podía votar la película ¿No es romántico? para los Teen Choice Movie Awards", asevera el documento.

Una cuantiosa multa

El castigo legal al que se enfrenta Liam Hemsworth, quien atraviesa un gran bache exmarital, consiste en una cuantiosa multa. "El demandante alega que el acusado ha cometido actos de infracción de los derechos de autor, siendo estos intencionales y maliciosos, lo que lo somete a una responsabilidad por daños legales, según la Sección 504 (c) (2) de la Ley de Derechos de Autor, que asciende a los 150.000 dólares. Dentro del tiempo permitido por la ley, el demandante hará su elección entre daños reales y daños legales", concluye en comunicado en manos de E!News.

Por el momento, habrá que esperar para saber si Liam Hemsworth cumple con la demanda o si, por el contrario, la rechaza.