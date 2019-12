Belén Esteban y Anabel Pantoja, enfrentadas, dejan de hablarse

La trayectoria de Mila Ximénez en Gran Hermano VIP ha desatado pasiones, tanto a favor como en contra del concurso de la ex de Manolo Santana a lo largo de estos últimos tres meses.

Tanto es así que dos de sus mejores amigas están enfrentadas, precisamente, por todo eso. Incluso han dejado de hablarse por no coincidir en opiniones.

Se trata de Belén Esteban y Anabel Pantoja, que este martes evidenciaron sus problemas en directo en Sálvame.

La sobrina de la tonadillera no entiende que la de Paracuellos no participara de una parte del programa en el que todo el mundo se ponía la careta con la cara de Mila. Entonces, empezó un cruce de palabras entre ambas. "Tú me acusaste de que me jorobaba que tú defendieras a Mila, que tú me digas eso… Yo respeto a todo el mundo", le reprochaba Belén; "y tú me dijiste un 'cállate' que también me dolió, pero no va a volver a suceder", respondía Anabel.

Ante el nerviosismo de sus compañeros, que pedían paz entre ambas en el plató, Esteban aseguró tajante: "Si se tiene que arreglar, se arreglará y si no, aquí paz y después gloria".

Entonces, un incómodo silencio se adueñó del espacio, sin que ninguna mediara palabra. Y ninguna lo hizo. "Aquí no, en directo no", aclaró Pantoja.