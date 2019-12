Susana Megan ('MyHyV'), rota tras estropearse la cara con un retoque estético: "Tengo todo lleno de bultos"

Susana Megan, expretendienta de MyHyV, se ha mostrado rota de dolor tras un retoque estético del que no ha salido muy contenta.

La influencer protagonizó un nuevo capítulo en su canal de Mtmad en el que confesó que no estaba segura de si subir o no el vídeo contando su desastrosa experiencia con su última operación estética. Sin embargo, finalmente consideró que era importante que llegara a la gente que este tipo de cosas pueden pasar si no buscan buena información. Según su relato, tras retocarse las ojeras, comenzó a sufrir una serie de problemas, motivo de su preocupación.

"Tengo la cara hecha un cuadro, no sé que hacer ante esta situación. Os juro que pasé mucho miedo. A día de hoy tengo todo esto lleno de bultos y la cara inflamada", expresó entre lágrimas y rota de dolor la elegida de Manu en el programa de televisión.

Susana Megan muestra las consecuencias de su retoque estético. MEDIASET

Cuando Susana acudió a la clínica para que le solucionaran el problema, le inyectaron un líquido para que se disolviera el producto que habían utilizado al principio -ácido hialurónico especial para esa zona-, pero, según contó, eso fue peor y su cara empezó a hincharse aún más.

"A mí no me ha ido bien y a día de hoy sigo sin saber qué me ha pasado", se lamenta, aunque ahora está más contenta con el nuevo médico al que ha acudido.