Consultar el horóscopo de hoy: miércoles 18 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 18 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Prepárate mentalmente porque en el trabajo o en los estudios hoy pondrán a prueba tus conocimientos o tus capacidades. Pero responderás muy satisfactoriamente. Creer en ti y en tus posibilidades será la clave para el éxito, que no anda muy lejos.

Tauro

Puede que hoy sientas algo de cansancio, pero pasará pronto y te recuperarás con facilidad si no te excedes en una salida después del trabajo. Tu fuerza de voluntad para retirarte a tiempo y descansar te ayudarán. No te dejes convencer por nada ni nadie.

Géminis

Tu círculo de amistades puede ponerte a prueba porque insistirá en que acudas a un evento en el que realmente no te interesa nada ni nadie. Te harás de rogar bastante, pero al final vas a ceder. Y lo cierto es que no será tan pesado o aburrido como creías.

Cáncer

Vas a concluir de una vez algunos trabajos empezados y que han supuesto mucho esfuerzo y elaboración continuada durante el año. Haces recuento de cómo ha ido todo y lo cierto es que estarás muy satisfecho. Tu nivel ha subido en muchos sentidos.

Leo

La introspección y un cierto deje de tristeza te rondarán hoy, pero no es bueno que te dejes llevar demasiado por ellos porque lo más importante es que te quieras tu y eso no lo harás si ves solo lo negativo. Haz todo lo posible para cambiar tu ánimo, por ejemplo, date un capricho.

Virgo

Es posible que dentro de poco tiempo tengas que tomar una decisión relacionada con la salud y sientas un poco de vértigo por ello, pero lo cierto es que de alguna manera es muy importante. Pide opinión a varios profesionales para tener todos los datos.

Libra

Habrá buenas vibraciones a tu alrededor y sonrisas que serán contagiosas. No te opongas a que la gente se divierta y deja que esa corriente amable y festiva te arrastre un poco. Te alegrarás de ello porque vas a vivir momentos intensos que te dejan buen sabor de boca.

Escorpio

Apreciarás la belleza de algo relacionado con el arte o con la música que te hará vibrar mucho y que supondrá toda una válvula de escape para tus emociones y tus sentimientos. Será una jornada muy intensa. Muchos recuerdos regresan a tu mente.

Sagitario

Es muy deseable que salgas un poco de tu medio habitual y te des una vuelta para cambiar de paisaje. El aire libre, incluso si hace frío, te ayudará a respirar mejor y a ver las cosas con perspectiva. No permitas que un deje de melancolía se apodere de ti.

Capricornio

Muchas veces te ocultas en tu interior y no te apetece hablar con nadie o al menos contarle nada con sinceridad, estás demasiado callado. Esto es algo que tu pareja te puede reprochar, tenlo en cuenta e intenta hacer un esfuerzo para hablar.

Acuario

No te empeñes en negar la evidencia de lo que sientes en realidad porque puede que alguien lo descubra públicamente y sería aún peor. Se todo lo sincero o sincera que puedas y no juegues a aparentar. El “postureo” no te va a favorecer nada.

Piscis

Dejarás volar tu imaginación para imaginar un proyecto que es algo muy importante para ti. Visualiza todo lo que puedes hacer para sentirlo cerca, a como si lo pudieras tocar con tus manos. Te entusiasmarás t conseguirás trazar una estrategia para conseguirlo.

