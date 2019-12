La euforia del ‘make up art’ cambia las reglas del juego

Euphoria no es solo la serie del año para muchos por su manera de plasmar a la llamada Generación Z, sino porque, además, la producción de HBO ha sabido usar el maquillaje para representar la evolución de sus personajes. La responsable de esta revolución es la maquilladora Doniella Davy, que hacombinado los looks más atrevidos con las distintas personalidades de las protagonistas.

Davy consigue que el maquillaje sea una herramienta de libertad de expresión para Rue, Jules, Maddy y Kat, quienes lucen tendencias inspiradas en los años cincuenta, sesenta y setenta, combinadas con un toque glam y vanguardista. En el universo de Euphoria, la purpurina, el eyeliner de colores y las piedras brillantes conviven con las inquietudes de la pubertad en un universo que se trasladó de Instagram a la pequeña pantalla.

SIN LÍMITES. Estas navidades, ¿por qué no te atreves con alguno de los make up art inspirados en la serie de HBO? Hay que dejar de asociar el frío con los tonos oscuros y atreverse a usar sombras neón en los ojos, sin temor a deslumbrar por la purpurina o la pedrería.

El truco está en no tenerle miedo a innovar y, recuerda: hay brocha más allá del típico eyeliner negro y el iluminador.

OTRO EYELINER. La instagramer @aniyah.s se ha inspirado en las nubes de Jules. Para el look, utiliza un eyeliner líquido blanco para trazar las nubes (como el Fineliner (Big)Eyes! de Marc Jacobs), resalta con una línea tono salmón (Vivid Liquid Eyeliner Baeside de Fenty Beauty) y otra inferior con purpurina morada (Heavy Metal Glitter Eyeliner Studio de Urban Decay); para acabar, aplica en el párpado glitter en gel con toques como más te guste.

Nubes de Aniyah Smith ARCHIVO

LÁGRIMAS GLITTER. Las lágrimas de purpurina de Rue han causado sensación. Inspirada en el personaje, @Cerezamakeup ha usado la sombra Coral Reef de Models Own como base, añadiendo otra morada (Electropop Pro Eyeshadow Palette Kevyn Aucoin). La clave del look está en el glitter, para el que escogió el Silver-Toned Pink de los Liquid Eyeliner Glitter Goals de NYX, el mismo que usó para dar un toque mágico a sus pestañas al final.

Lágrimas brillantes. Archivo

SOMBRAS NEÓN. Aun sin haber visto Euphoria, @idakristinaeleonora confiesa que los maquillajes de la serie copan su Instagram con looks que le sirven de inspiración. En esta ocasión, y al igual que Kat, ha combinado sombras de colores chillones y poco convencionales: verde y amarillo. Puedes utilizar el tono Kiss My Hass de la paleta Just My Luck de Colour Pop, junto al Delineador Off Tropic Pro Liner en el tono Pineapple Punch de NYX.