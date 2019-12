AMP.- La Guàrdia Civil inspecciona el bany de la casa de Manuel en presència del detingut per la mort de Marta Calvo

Aquesta diligència d'inspecció amb agents de la Guàrdia Civil es duu a terme, per primera vegada, en presència de l'investigat, que va reconéixer en una primera declaració haver esquarterat la jove encara que sosté que va ser després d'una mort accidental mentre mantenien una trobada sexual amb droga. Es tracta de comprovar si les manifestacions que ha realitzat "tenen aspectes de realitat o no", segons han explicat als mitjans de comunicació els advocats de la família materna, presents a Manuel.

Per la seua banda, el lletrat de Jorge Ignacio P.J. ha assenyalat, també en declaracions als mitjans, que els gossos que estan participant en el registre han "marcat" el lavabo, on es busquen proves i restes biològiques de la xica.

Els advocats de la família materna han insistit que aquesta entrada i registre es pretén "tractar de trobar situacions rellevants per a la causa" i "vestigis" de Marta. D'acord amb els lletrats, en aquesta diligència s'està analitzant "minuciosament" la part de la cambra de bany, en la planta baixa de la vivenda.

Es tracta d'una diligència sol·licitada per la magistrada instructora d'Alzira, que preveuen llarga, i en la qual l'arrestat està present perquè té "dret i deure" d'estar, encara que no té per què col·laborar ja que no es tracta d'una diligència perquè ell faça res".

Els advocats han incidit que totes les hipòtesis estan obertes però és prompte per a avançar per què delicte es formularà acusació, si homicidi o assassinat, atés que és un moment inicial de la instrucció.

Preguntats per si veuen penediment en el detingut, que en altres ocasions ha demanat perdó, han apuntat que no ha dit res, però tampoc aprecien "mostres de penediment". "L'important és que aparega el cos de Marta i que es puga aclarir la situació", assenyalen i, per a açò, "les proves són les que han de parlar".

En aquests moments, la família de Marta té esperança en què es trobe el seu cos i açò "ajude a aclarir aquesta situació i angoixa en la qual viuen". Els advocats han demanat que es deixe treballar la Guàrdia Civil en aquesta cerca de proves i han agraït de nou el seu "minuciós i professional" treball.

L'advocat Óscar Fernández, que defèn el detingut, ha destacat també el minuciós treball de la Guàrdia Civil, en una tasca d'investigació que es preveu que dure fins a aquest dimecres i en la qual el seu defès "està assegut" mentre els investigadors fan el seu treball.