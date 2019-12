El Consultivo avala rescindir el contrato de obras de ampliación del IES Los Álamos de Bormujos

En concreto, y según la documentación consultada por Europa Press, fue el 17 de abril de este año cuando dicha agencia pública de la Consejería de Educación y Deporte adjudicó a la empresa Trafisa Construcción y Medio Ambiente, por 989.718 euros sin incluir el IVA, el contrato correspondiente a la ampliación del IES Los Álamos de Bormujos, en el que cursan sus estudios más de 840 alumnos.

El proyecto implica principalmente la construcción de un nuevo aulario, cerrando el actual patio con la zona deportiva, mediante un nuevo ala al suroeste de la parcela, dotando así al centro de diez nuevas aulas para Educación Secundaria al objeto de retirar los módulos prefabricados instalados en el centro en los últimos años para hacer frente a las necesidades de escolarización.

No obstante, tras ser formalizado en mayo el contrato adjudicatario, el pasado mes de julio, la Administración emprendía la rescisión del contrato alegando los designios de la Ley de Contratos del Sector Públicos respecto a "la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista" y la directriz según la cual "el plazo para realizar el acta de comprobación de replanteo en todo caso no será superior a un mes", pues consta en el expediente de rescisión que "la contratista no compareció para la comprobación del replanteo, de forma que fue imposible realizarla".

Y aunque la empresa alegase que había pedido de su propio lado la resolución del contrato, encuadrando las demoras en "causas imputables a la Administración, pues a ésta puso de relieve desde el principio los problemas para el inicio de la ejecución de la obra y nada ha hecho para solucionarlos", el Consultivo descarta todos los motivos expuestos por la adjudicataria al pesar los informes de la dirección facultativa de obra y de la administración según los cuales "no existían inconvenientes para el inicio de la ejecución de las obras", toda vez que "los defectos del proyecto debieron advertirse por la contratista antes de participar en la licitación".

Así, el Consejo Consultivo de Andalucía da la razón a la Agencia Pública de Educación de Andalucía y avala la rescisión del mencionado contrato de obras, que habrá de ser licitado de nuevo.