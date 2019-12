El director estadounidense James Gaffigan debuta en Les Arts con 'Un réquiem alemán', de Brahms

El maestro ensaya actualmente en el Auditori con el Cor de la Generalitat y la Orquestra de la Comunitat Valenciana esta partitura para soprano, barítono, coro mixto y orquesta sinfónica, que "reflexiona sobre la vida y la muerte a partir de textos bíblicos". Como solistas, Les Arts reúne a la soprano rusa Elena Tsallagova y al bajo-barítono estadounidense Brandon Cedel, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

'Ein deutsches Requiem (Un réquiem alemán), opus 45' es una de las obras "más singulares del repertorio sacro", que "pondrá en valor la excelencia de los cuerpos estables de Les Arts". Pieza decisiva para el reconocimiento de Johannes Brahms, tuvo su primera interpretación parcial en la catedral de Bremen el Viernes Santo de 1868, para estrenarse en su versión final de siete movimientos en Leipzig, el 18 de febrero de 1869.

Bajo el epígrafe, 'Les Arts és simfònic', el centro de artes ofrece esta temporada seis citas en las que la Orquestra de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat Valenciana "harán gala de su reconocida solvencia y versatilidad".

Los cuerpos estables de Les Arts proponen algunas de las páginas "más sugerentes del repertorio sinfónico y lírico-sinfónico", con especial protagonismo de la misa de réquiem y una sesión dedicada a la música creada por Stravinski para los ballets rusos de Diáguilev, con la visita de destacados directores como Michele Mariotti, Gustavo Gimeno, Juanjo Mena, Ivor Bolton y Daniele Gatti.

TSALLAGOVA, CEDEL Y GAFFIGAN

La soprano lírica de coloratura Elena Tsallagova estudió en el Conservatorio de San Petersburgo y ganó el Concurso de Canto Rajmáninov en el Teatro Mariinski. Continuó sus estudios con Ileana Cotrubas en París, donde debutó como Mélisande en 'Pelleas et Mélisande' bajo la batuta de Philippe Jordan (grabada en DVD).

Durante la temporada 2019-2020 debutará en la Mozartwoche del Festival de Salzburgo, con una nueva producción de 'Der Messias, K 572' (Händel/Mozart), encarnará a Violetta en 'La traviata' en Stuttgart, Berthe en 'Le Prophète' en la Deutsche Oper de Berlín y Musetta en 'La bohème' en la Ópera de París.

Ha debutado en Canadá como Pamina y en Chicago como Despina. Entre sus recientes interpretaciones destacan los roles titulares de 'Pelleas et Mélisande', 'La zorrita astuta' y 'La Calisto'. Además, ha cantado en la Bayersiche Staatsoper de Múnich, la Deutsche Oper de Berlín (los papeles de Micaëla, Adina, Gilda, Pamina, Liù, Corinna y Violetta) y en los festivales de Glyndebourne, Bregrenz, Lucerna y Pésaro. Su amplio repertorio de concierto incluye obras de Bach, Mozart, Ravel y Rajmáninov.

El bajo-barítono estadounidense, Brandon Cedel, se graduó en el Programa Lindemann para Jóvenes Artistas del Metropolitan y ha sido miembro de la Ópera de Fráncfort de 2016 a 2019. En la temporada 2019-2020 destacan Masetto ('Don Giovanni') en la Lyric Opera de Chicago, Basilio ('Il barbiere di Siviglia') en Canadian Opera Company y Garibaldo en una gira europea de 'Rodelinda' con The English Concert, bajo la dirección de Harry Bicket.

Además, ha cantado Masetto en The Metropolitan Opera; Leporello ('Don Giovanni'), y Argante ('Rinaldo') en el Festival de Glyndebourne; Collatinus ('The Rape of Lucretia') en la Boston Lyric Opera; el papel titular de 'Le nozze di Figaro' en Opera Philadelphia y Colline ('La bohème') en Canadian Opera Company.

En la Ópera de Fráncfort ha interpretado Masetto, Sprecher ('Die Zauberflöte), Lieutenant Ratcliffe ('Billy Budd'), Argante, Ariodate ('Xerxes'), Cesare Angelotti ('Tosca'), Brander ('La damnation de Faust') y Achior en ?La Betulia Liberata' de Mozart. Compromisos futuros incluyen Claudio ('Agrippina'), con el que debutará en el Teatro alla Scala de Milán, el papel titular en 'Hercules', de Händel, en el Festival de Karlsruhe y su regreso al Metropolitan.

James Gaffigan es director titular de la Orquesta Sinfónica de Lucerna y principal director invitado de la Orquesta Filarmónica de la Radio de los Países Bajos, por tercer año consecutivo. Durante la temporada 2019-2020 dirige como invitado las orquestas sinfónicas de Chicago, San Francisco y Detroit, Nacional de Francia y Filarmónica Checa, y debuta al frente de las sinfónicas de Montreal, Melbourne y la Radio Sueca. Asimismo, abordará cuatro producciones de ópera en Estados Unidos: 'La Cenerentola' en el Metropolitan, 'Ernani' en San Francisco, 'Don Giovanni' en Chicago y 'Tristan und Isolde' en Santa Fe.

Dirige habitualmente en los principales teatros de ópera. Entre sus últimos éxitos destacan 'La bohème', 'Don Giovanni', 'La Traviata' y 'Le nozze di Figaro' en la Staatsoper de Viena; 'Così fan tutte', 'La Cenerentola' y 'Falstaff' en el Festival de Glyndebourne; 'Salome' en Hamburgo; 'La bohème' en Zúrich y 'Così fan tutte' en Chicago.

De origen neoyorquino, el maestro Gaffigan es aclamado por su musicalidad y una forma natural de dirigir. Colabora con las orquestas más importantes, entre las que destacan Concertgebouw de Ámsterdam, París, Nacional de Francia, Age of Enlightenment, Radiodifusión Bávara, Deutsches Symphonie-orchester de Berlín, Staatskapelle de Dresde, Mozarteum de Salzburgo, Tonhalle de Zúrich, Metropolitana de Tokio, las sinfónicas BBC, Viena y WDR de Colonia, además de las filarmónicas de Los Ángeles, Londres, Múnich, Róterdam y Seúl. En Estados Unidos ha dirigido la Filarmónica de Nueva York, las orquestas de Cleveland y Philadelphia, así como las sinfónicas de San Francisco, Saint Louis, Baltimore y Toronto, entre otras.