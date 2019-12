La neteja desplaça a l'atur com a principal problema dels veïns de València

La neteja dels carrers i la recollida de residus s'ha convertit en el principal problema que denuncien els habitants de València, després de desplaçar a l'atur. És la resposta que ofereix el 20,2% dels enquestats en el Baròmetre Municipal d'Opinió Ciutadana que elabora l'Oficina d'Estadística de l'Ajuntament a la pregunta de quin és el problema més greu que té la ciutat.

Al segon lloc cau l'ocupació que, si bé no és competència municipal, figurava com la primera preocupació al març de 2017, quan es va publicar el primer lliurament d'aquest macroestudi. Llavors, l'atur era el problema més greu de la ciutat per al 26,9% dels enquestats, enfront del 15,8% de l'actual lliurament, el treball de camp del qual es va realitzar entre octubre i novembre de 2019 amb 2.300 entrevistes en 287 adreces de tots els barris. La neteja, en canvi, ha escalat, del 13,% de 2017 al 20,2% de 2019.

En la identificació de problemes figura en tercer lloc el trànsit (8,5%), que escala tres posicions, i a continuació l'economia social (7,2%), l'urbanisme (5,1%) i els carrils bici (5,1%). Aquest últim figurava en el lloc 16 fa dos anys, però ara està en el sisé. El transport públic (4,5%), la política i els polítics (4,1%), la convivència (3,9%) i el medi ambient (3,2%) completen les deu primeres respostes sobre el problema més greu de la ciutat.

En conjunt, el grau de satisfacció de viure en València obté un 8 sobre 10, una nota que augmenta fins al 8,6 quan es pregunta per districtes. La gestió de l'Ajuntament és valorada amb un 5,5, en la línia dels sondejos dels dos últims anys, enfront del 5,2 de la Generalitat i el 3,7 del Govern central.

No obstant això, quan es pregunta per districtes, la nota que es dóna al Consistori experimenta variacions destacades. Sis districtes suspenen al Govern municipal: Pobles de l'Oest (4,9), l'Eixample (4,8), Pobles del Sud (4,5), Ciutat Vella (4,4) i especialment Rascanya (3,3) i el Pla del Real (3).

Quant a la valoració dels diferents serveis municipals, lideren la llista els autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), amb un 6,8, i les activitats culturals (teatre, cinema, música...), amb el mateix registre. Just després figuren els mercats municipals i l'enllumenat públic, tots dos amb un 6,7, les zones verdes i el Parc Natural de l'Albufera (6,5).

Suspenen novament els aparcaments públics, amb un 4,4 (ací s'inclou també la manca dels mateixos), si bé pugen respecte al 3,7 que van obtindre fa dos anys. No obstant això, el 42,9% té la percepció que han empitjorat en l'últim any, el 33,9% apunta que ha empitjorat la neteja i els que tenen més percepció de millora són els carrils bici i Valenbisi (58%) i els mercats municipals (42,8%).

Mesures per a millorar la neteja

Respecte als problemes denunciats, el regidor de Control Administratiu, Carlos Galiana, ha afirmat durant la presentació de l'estudi que l'Ajuntament, i més en concret l'àrea d'Ecologia Urbana, està treballant "en diversos nivells" per a millorar la neteja.

D'una banda, prepara una campanya de conscienciació, que no s'ha pogut dur a terme abans per la coincidència de períodes electorals; amb un impuls al reciclatge i a la recollida selectiva de residus i, finalment, amb més sancions contra els comportaments incívics, com llançar fem al sòl o no recollir els excrements dels gossos.

Sobre les bones dades de l'EMT, ha afirmat que han volgut "ressaltar que és el servei millor valorat" en plena polèmica per l'estafa de quatre milions d'euros patida per l'empresa pública municipal.

Amor, diners i salut

L'últim lliurament del Baròmetre Municipal inclou un apartat dedicat a la felicitat. En una escala del 0 al 10, la mitjana dels ciutadans de València està en el 8. A la pregunta de quins són les tres coses que fan més felices als valencians, la primera és la família i les relacions afectives, amb un 80%, seguida de la solvència econòmica i els diners (67%) i la salut (58%).

"Majoritàriament, la gent té la percepció que ha sigut més feliç en el passat i que ho serà en el futur", ha afirmat Galiana.