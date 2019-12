Aprobados los presupuestos gallegos de 2020 en un debate marcado por el cierre del paritorio de Verín

El debate ha estado marcado por la exigencia de forma unánime de la oposición para que la Xunta "rectifique" y se reabra el paritorio del hospital de Verín (Ourense). De hecho, durante la sesión se ha celebrado una concentración ante el Parlamento por este motivo.

Tras la incorporación durante la tramitación previa del texto de siete enmiendas del PP, dos de Común da Esquerda y una del PSdeG, han llegado hasta este pleno un total de 1.854 enmiendas de la oposición pendientes -al articulado y al estado numérico de los presupuestos-.

De tal forma, el voto mayoritario del PPdeG ha descartado las enmiendas debatidas en este pleno de: PSdeG (697), Común da Esquerda (453), BNG (422) y Grupo Mixto (282). Una cuestión que ha provocado las críticas de la oposición, que reprocha a los populares que pasen su "rodillo parlamentario". Ya por la tarde, los grupos abordarán la ley de acompañamiento.

PSOE: "PRECARIZACIÓN DE SERVICIOS"

Durante el debate, Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) ha señalado que la situación del hospital de Verín es una "muestra más del desmantelamiento", con unos presupuestos que apuestan por la "precarización de los servicios públicos en favor de los servicios privados".

Y es que reprocha que los populares defienden una sanidad "low cost", mientras "toma el pelo" a los trabajadores al no incluir en los presupuestos mejoras pactadas con los sindicatos.

Así, justifica el voto negativo de su grupo por ser unos presupuestos "insuficientes, continuistas y sin una apuesta real por el empleo y la industria", mientras no hubo "ningún intento de negociación" por parte de los populares.

A esto se une que las cuentas inciden en "la continuidad del fracaso en política industrial", junto a la ausencia de "soluciones" para hacer frente a la "sangría demográfica", que "es uno de los problemas más importantes del país".

COMÚN DA ESQUERDA: "NINGUNA" RESPUESTA EN LA INDUSTRIA

Manuel Lago (Común da Esquerda), que ha intervenido con una pegatina en el pecho en la que se podía leer 'Verín non se pecha' -al igual que otros diputados de la oposición-, ha reprobado que el PP use su "mayoría aplastante" para "rechazar todas la propuestas" de la oposición.

Reprocha que las cuentas no incluyan "ninguna" respuesta frente a la crisis industrial. Pone de ejemplo que el presupuesto de turismo "crece el doble que el de todo el sector industrial gallego".

En esta línea, Lago afea que los presupuestos son "rutinarios" y suponen un balance "demoledor", con un gasto en 2.000 millones "por debajo" de cuando llegó Núñez Feijóo a la Xunta, en un periodo en el que la deuda "aumentó en 7.500 millones".

"Una estrategia fracasada que deja una gravosa herencia" con un discurso "obsesivo" por "bajar impuestos que gravan la riqueza y los grandes patrimonios".

BNG: "RECONOZCAN SU ERROR Y RECTIFIQUEN" EN VERÍN

Ana Pontón (BNG) ha llamado a los populares a que "escuchen lo que están demandando unánimemente" en la concentración ante la Cámara, ya que los vecinos de Verín "no tragan sus mentiras". Exige que "reconozcan su error y rectifiquen" y "se restablezca ya" el paritorio.

"Quien nos pone en riesgo es el PP con sus recortes en la sanidad pública", ha avisado la portavoz nacionalista, quien advierte de que "no se puede normalizar una violencia que se ejerce desde el sistema contra las mujeres".

Además, ha reprendido la actitud de los populares por realizar "un no debate" sobre los presupuestos, al "convertir a este parlamento en un apéndice del gobierno", pues "no aceptan ni una sola enmienda del BNG", ni siquiera una relativa a una transición justa para As Pontes, indica. "La evidencia de que había cosas que mejorar es que hasta el PP los tiene que enmendar", apostilla.

Todo ello, en unos presupuestos de un gobierno "fracasado, que no tiene ideas ni proyecto de futuro, que dejan una Galicia peor que hace 10 años". Pone de ejemplo la crisis industrial o que el Consejo de Europa "sigue dejando en evidencia" que la Xunta "está practicando una política contraria a la normalización de la lengua gallega".

Delegados de la CIG también han protagonizado otra protesta en la mañana de este martes frente al Parlamento, en un convocatoria en contra de los presupuestos gallegos.

GRUPO MIXTO, CONTRA "VIOLENCIA INSTITUCIONAL" A MUJERES

Luís Villares (Grupo Mixto) ha reprobado que este presupuesto "sigue representando un gobierno que asume la derrota política para Galicia frente a sus emergencias", ya que estas cuentas "no mejoraron en nada durante la tramitación parlamentaria".

Lamenta que hay una "bajada de impuestos a los ricos", mientras se produce el "cierre de servicios públicos de carácter esencial", como el paritorio del hospital de Verín, lo que ve "un acto de violencia institucional para las mujeres" y un "maltrato sanitario", por lo que reclama su "reapertura inmediata e incondicional".

Por todo ello, Villares ha defendido una "alternativa presupuestaria" acorde con los valores de una Galicia "feminista, ecologista y solidaria", en un momento de "contracción económica", incremento del paro y "precariedad vital".

EL PP CRITICA LOS "ARTIFICIOS CONTABLES" DE LAS ENMIENDAS

En contraposición, Pedro Puy (PPdeG) ha tachado las "malas" enmiendas de la oposición de "populismo y electoralismo en vena", que ha reducido a una "ficción del uso incorrecto de los recursos".

El portavoz popular ha acusado a la oposición de "usar artificios contables" en estas enmiendas para "hacer propaganda". Apunta que Común da Esquerda propone aumentar el gasto en 560 millones, seguido del PSdeG (293 millones más) y BNG (232 millones más), pero sin "decir a qué se renuncia" para ese aumento.

Puy ha espetado a la oposición que "hacen populismo" con Verín, mientras recuerda que el Grupo Mixto y el PSdeG enmendaron "nada" sobre este hospital, mientras el Grupo Mixto lo hace por un millón de euros y el BNG por dos.

Remarca que esta semana se debatirá en pleno sobre la situación en Verín, por lo que defiende que si acepta una enmienda de los populares "los dos millones se van a quedar muy cortos". Posteriormente, la oposición le ha replicado que se cerró el tiempo de presentación de enmiendas antes de conocer "esta barbaridad".

"RECONOCIDO MACHISTA"

En el cierre del debate, Julia Torregrosa (Común da Esquerda) ha acusado al secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, de ser un "reconocido machista" al referirse a que su discurso se lo "hacía" el diputado Manuel Lago.

Tellado ha justificado que esa "crítica sobre quién le hacía los papeles" también se la hacía a Villares en su día cuando estaba en el grupo de En Marea, pues "leía los papeles que le hacía el señor Lago".

Ante esta "falta de respeto" denunciada por Torregrosa, el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha señalado que Tellado, "posiblemente, utilizó algo metafórico", al tiempo que ha negado que sea un comentario machista, ya que dice que no se permiten esos comportamientos en la Cámara.

Finalmente, la votación ha contado con una anécdota, al tener que repetirse uno de los sufragios relativos a las secciones y entidades públicas, dado que los populares han votado en contra. Puesto que Santalices lo ha identificado como un "error" se ha repetido, con el consecuente apoyo del PPdeG. Los presupuestos han quedado aprobados con una ovación de la bancada popular.