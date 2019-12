Puig diu que l'"única solució" perquè hi haja Govern és un acord amb Podem i que ERC "ho permeta"

Puig ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans després de presidir la reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis Valencians a Castelló en ser preguntat si li preocupa el possible suport dels independentistes de cara al futur govern.

Sobre aquest tema, el cap del Consell ha apuntat que, en aquest moment, "vista la falta d'implicació en la resolució del problema de les dretes, que des del primer moment han dit que no van a facilitar en cap concepte que qui ha guanyat les eleccions siga president, només hi ha una alternativa: la que ha presentat el president Sánchez".

Segons ha lamentat, el PP "no va a fer mai res des d'una visió generosa, doncs mai ho ha fet desgraciadament des dels temps de Manuel Fraga fins ara". Per contra, ha recordat que el PSOE va tindre un "gest de generositat i li va costar en el tema intern", però "va fer el que havia de fer per a facilitar en el seu moment que hi haguera un govern a Espanya", una cosa que -ha dit- no es pot esperar per part del PP.

Per tant, Puig ha assenyalat que "l'única solució perquè hi haja govern és que hi haja un acord amb Podem i que, al mateix temps, Esquerra Republicana ho permeta". "Ho podrien permetre uns altres, però no ho van a permetre, i que hi haja un govern interessa a totes les forces polítiques, per la qual cosa totes haurien d'estar alineades en eixa posició perquè si no hi ha govern, tampoc hi ha un funcionament normal de les institucions", ha afegit.

DIÀLEG

El president de la Generalitat considera que si hi haguera un acord que facilitara la investidura per part d'Esquerra Republicana "es podria també començar a parlar de la solució del problema territorial d'Espanya, que no és només Catalunya, però molt especialment també Catalunya". "I jo no sé si hi ha una altra via que algú haja imaginat al marge diàleg", ha subratllat.

"Nosaltres diem diàleg dins de la Constitució, clar que sí, però diàleg, doncs ningú s'està plantejant un diàleg fora de l'àmbit constitucional, doncs no és possible, però dins de la Constitució el diàleg és democràcia i és el que cal executar en aquests moments", ha sentenciat Puig.

Sobre possibles concessions als independentistes, Puig ha assegurat que existeix una "crisi política, encara que se li pot cridar com siga", però "el debat nominalista no té molt d'interés".

En aquesta línia, ha dit que és "innegable" que aquesta situació de crisi en alguns aspectes de convivència fins i tot a Catalunya "té una base d'origen polític". A partir d'ací, ha destacat que "no va a haver-hi cap tipus de discriminació positiva ni negativa, ni cap favoritisme ni cap privilegi", doncs volen que hi haja "igualtat entre els ciutadans i singularitat entre els territoris, i desgraciadament en aquests moments en el tema del finançament no existeix".

Per tant, "no cal esgarrar-se les vestidures amb discriminacions en el futur, doncs ara objectivament els valencians estem discriminats", ha afegit.

NORMALITAT I BONA VOLUNTAT

En la seua opinió, cal abordar aquesta qüestió "des de la normalitat i des de la bona voluntat perquè haja de veritat un camí per a viure junts, cohesionats i superar els desequilibris de caràcter territorial i social".

Preguntat si Sánchez li ha confirmat que no va a haver-hi cap privilegi o discriminació positiva, Puig ha conclòs: "No tinc cap dubte que no va a haver-hi cap tipus de favoritisme ni de desigualtat, tot el contrari, es tracta de superar les desigualtats, ara bé cadascun té la seua identitat".