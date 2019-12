Las investigadoras Lorena Arce y Miriam Seghiri ganan el premio George Campbell de la Universidad de Málaga

El premio se ha otorgado al trabajo 'Generación de plantillas de redacción y traducción inglés-español de contratos de compraventa de viviendas: un estudio aplicado a España e Irlanda', realizado por las investigadoras de la UMA.

Este premio se enmarca dentro de los Premios España-Irlanda del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos de la Universidad de Málaga, que buscan abrir nuevos campos de investigación en diversas áreas en torno a las relaciones entre España e Irlanda.

Para ello, cuentan con tres modalidades que abarcan distintas disciplinas: el Premio George Campbell, para trabajos sobre arte, música y deporte entre España e Irlanda; el Premio Kate O'Brien, para trabajos de investigación sobre las relaciones literarias y/o de género entre España e Irlanda, cuya convocatoria se encuentra abierta hasta el 13 de junio de 2020, y el Premio Robert Boyd, dedicado en las relaciones históricas entre ambos países.

Estos premios, cuya convocatoria se abrirá próximamente, cuentan con el mecenazgo de José Antonio Sierra y están dotados económicamente con 1.200 euros en cada modalidad.

La comisión de evaluación del premio ha estado compuesta por Juan Antonio García Galindo, director del AMZET; Magdalena Martín, subdirectora del AMZET; José Antonio Sierra, asesor de internacional del AMZET y mecenas del Premio; y como representación desde Irlanda, Alfonso Blanco, del University College Dublin; y Katerina García, del Trinity College Dublin.

Así, han decidido premiar la obra de las investigadoras por ser un trabajo "muy específico y práctico, con estructura científica muy cuidada y un contenido original que abre nuevas perspectivas y supone una gran utilidad para la población residente irlandesa en España, contribuyendo al desarrollo de una herramienta práctica para beneficio de los potenciales inversores en el sector inmobiliario".

También se ha concedido un accésit a 'Relations-Ireland and Spain 1965 to present. An illustrated journey', de Martha Gutiérrez-Steinkamp, de Smithsonian Fellow (Estados Unidos) por "realizar una síntesis histórica de enorme interés para el conocimiento de las relaciones entre España e Irlanda".

El Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos de la Universidad de Málaga, cuya página web se encuentra accesible en