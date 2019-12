L'altra plantà: 100 comissions crearan aquest dissabte el Jardí dels Fallers

Un total de 100 comissions falleres avançaran a aquest dissabte la plantà encara que, en aquest cas, servirà per a crear un nou jardí en l'antic llit del Túria: el Jardí dels Fallers i Falleres, que se situarà enfront de l'Oceanogràfic.

La cita l'ha organitzat el Festival de València-Cinema Infantil, FICIV, i se celebrarà aquest dissabte a les 12.00 hores. Serà l'última de les activitats que s'emmarquen dins de la seua V edició, i les comissions "plantaran l'arbre donat per Iberflora que el passat 5 d'octubre van arreplegar en la Plaça de l'Ajuntament de mans del director del Festival, Marcos Campos".

Aquesta activitat s'anomena 'Salvar la terra', i forma part del programa de FICIV que "enguany ha apostat per un caràcter més educatiu, familiar, ecològic, solidari i sobretot, emocional", ha indicat l'organització.

Falleres majors infantils juntament amb els seus presidents seran els encarregats de plantar en el llit del Riu Túria (davant de l'Oceanogràfic), el seu arbre solidari i inauguraran al mateix temps el que a partir d'eixe moment serà 'El jardí dels fallers i falleres de València'.

Amb això es pretén fomentar com a "part important del festival", els valors col·laboratius i socials i "quina millor forma de fer-ho que col·laborar amb el medi ambient simulant amb aquesta acció, un passeig per la fama, en aquest cas, no d'estreles sinó d'arbres". En l'acte, les comissions falleres estaran acompanyades de la Fallera Major Infantil de València i la seua Cort d'Honor que també realitzaran aquesta particular plantà.