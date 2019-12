Puig després de parlar amb Sánchez: "Per primera vegada ha generat una posició autonòmica extraordinàriament positiva"

Puig s'ha manifestat així davant els mitjans després de presidir la reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis Valencians a Castelló.

Segons ha explicat Puig, li ha transmès a Sánchez que és "urgent" que existisca un govern i que compta amb el seu suport perquè siga el més "ràpidament possible", i -ha dit- "en aquestes circumstàncies, quan hi haja un govern, cal posar com a gran prioritat el finançament autonòmic per a garantir l'estat del benestar".

"El finançament autónomic no és una qüestió identitària, és garantia per a aprofundir i mantindre l'estat de benestar", ha subratllat.

El cap del Consell també li ha dit al president del Govern en funcions que cal caminar cap a mesures federals "que permeteren la cooperació entre les comunitats autònomes i el Govern d'Espanya". "Dins de l'ordenament jurídic existeix la possibilitat, que a més és el que realment és més constitucional, que el Senat siga la cambra territorial", ha afegit.

En eixe sentit, Puig ha destacat la conferència de presidents, "que Sánchez ja ha dit que se'n va a convocar de manera anual". També li ha comentat a Sánchez la "necessitat" de complir amb eixe debat de l'estat autonòmic en el Senat amb presència dels presidents autonòmics tots els anys i que les conferències sectorials es reunisquen "amb absoluta regularitat i amb una visió més cooperadora i federal".

En definitiva, ha apuntat la necessitat d'engegar tots els instruments "per a unir, cooperar i tindre un espai en el qual es puga de veres avançar per a aconseguir que aquesta societat estiga més cohesionada".

ALINEAMENT

D'altra banda, Puig ha indicat a Sánchez la importància que existisca "aquest alineament de polítiques progressistes entre el Govern d'Espanya i el Govern de la Generalitat", doncs -ha dit- "governs de justícia social és el que necessita Espanya i la Comunitat Valenciana".

"Necessitem que davant dels desafiaments grans que existeixen, des del canvi climàtic fins a la despoblació o l'envelliment, tothom tinga la seua oportunitat, i per a això necessitem que siga un govern que fomente la creació d'ocupació", ha apuntat Puig. Sobre aquest tema, ha assenyalat que cal estar a favor del diàleg social i que a través d'aquest es puga aconseguir l'"estabilitat suficient" perquè hi haja ocupació.

D'altra banda, preguntat per l'anunci del líder del PP, Pablo Casado, respecte a que la seua formació demanarà la compareixença en el Congrés de la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, perquè explique la 'intervenció' de la Junta d'Andalusia, i que va subratllar que si tinguera "un mínim de coherència" l'Executiu hauria de prendre la mateixa mesura amb la Comunitat Valenciana i altres comunitats governades pel PSOE, Puig ha dit que Casado "és el primer líder nacional que ataca directament una comunitat, a més sabent com sap que està absolutament infrafinançada".

Segons ha dit, es tracta d'una acció "antivalenciana" que és "absolutament gratuïta", tenint en compte que fa "molt de temps" que eixa "carta famosa" que rep Andalusia la rep la Comunitat Valenciana perquè no pot complir amb els objectius de dèficit "que va imposar el senyor Montoro i el PP" perquè no hi ha un "finançament just".

"Quan la tinguem, segur que complirem, però fer aquest desafiament que s'està plantejant amb un pseudonacionalisme ara des d'altres àmbits em pareix ridícul, i intentar enfrontar regions a Espanya em pareix que és la pitjor contribució que pot fer un líder polític, i, si a més és un líder polític que pareix que haja inventat la Constitució i la bandera, doncs encara és més contradictori", ha afegit.