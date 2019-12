Adelante pide a la Diputación que apoye las reivindicaciones sanitarias en la comarca de Antequera

La portavoz de la coalición entre Izquierda Unida y Podemos, Teresa Sánchez, ha apuntado que la comarca de Antequera, con 64.199 habitantes, ha tenido que esperar muchos años hasta que se inaugurara el actual hospital en 1999.

"Han pasado 20 años desde entonces y sin embargo la cartera de servicios con la que cuenta no solo no se ha visto modificada ni incrementada, sino que durante los últimos años se han ido externalizando servicios y recortando en personal en muchos de los servicios que ofrece, que no solo da servicio a los pueblos de la comarca sino al que también se desplazan desde Guadalteba y Nororma", ha expuesto.

En total, el Hospital Comarcal de Antequera presta sus servicios a 116.610 personas , sin embargo muchas de ellas tienen que seguir desplazándose hasta Málaga para acudir al neurólogo o a consulta de Reumatología. Además, "el servicio de Pediatría sigue siendo deficitario, no hay un pediatra en Urgencias 24 horas, tampoco ambulancia medicalizada en casco urbano 24 horas, sin 061 y sin un segundo equipo médico de Urgencias 24 horas en Mollina, etcétera".

"Especialmente dolorosa -ha continuado- es la situación de la unidad de Sanidad Mental del Hospital de Antequera, que ha ido sufriendo recortes en personal y material durante de los últimos años, y donde es solo gracias al titánico esfuerzo del personal que presta su servicio, el quien ha conseguido sacar adelante el servicio durante estos años".

Tras reseñar las carencias en los municipios de esta comarca, la diputada provincial de Adelante ha incidido en que ante este panorama "tan deprimente y alarmante", la Diputación "debe ponerse del lado de los vecinos de la comarca y reclamar a la Junta de Andalucía los servicios imprescindibles".

En la moción, además de lo ya reseñado, se propoe reclamar a la Junta que de forma inmediata se proceda a la instalación de un segundo equipo médico de urgencias en el centro de salud de Mollina, así como que dote de una base con segunda ambulancia medicalizada y servicio de urgencias permanente 24 horas en Antequera, con base en el actual centro de salud ubicado en Avenida de la Estación en Antequera.

También que proceda a la apertura inmediata de un segundo centro de salud en Antequera, en su antigua ubicación en Paseo María Cristina, así como que cubra todas las vacantes de personal que se produzcan, y las vacantes existentes en la Unidad de Sanidad Mental de Antequera.