La Audiencia Nacional rechaza el recurso de Cantabria por el impago de la anualidad de Valdecilla en 2017

20M EP

La Audiencia Nacional no ha admitido el recurso contencioso administrativo presentado por el Gobierno de Cantabria contra el impago de la anualidad de Valdecilla que el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy no presupuestó en 2017, al considerar que la no existencia de partida presupuestaria es "prueba evidente" de que no había "ninguna clase de compromiso de la Administración central" y que, por lo tanto, "no existe acto administrativo impugnable".