Comunidad asegura que la Ley integral de protección del Mar Menor estará aprobada antes de final de año

Pérez, quien ha hecho estas declaraciones momentos antes de presidir la reunión de la Comisión de seguimiento del estado del Mar Menor, ha asegurado que la intención es que "en los próximos días se apruebe por Consejo de Gobierno este decreto, que es valiente, restrictivo y creemos que cumplirá con las expectativas".

Y es que, ha dicho, "todos tenemos que ser parte de la solución de este problema". Por ello, espera que en la Asamblea Regional "no haya dificultades, porque cuando conozcan las medidas para la recuperación de la laguna esperamos que se sumen los partidos y apoyen esa convalidación integral del decreto ley", aunque confiesa que están "abiertos a negociar".

Preguntada sobre la propuesta de VOX de abrir las golas, ha explicado que el Comité de asesoramiento científico no ha estado de acuerdo con esta idea, por cuanto "la entrada de agua masiva del Mediterráneo al Mar Menor cambiaría las condiciones de la laguna, pero desde la Comunidad estamos avanzando en proyectos de recuperación".

Pérez ha puntualizado que se reunirá con todos los sectores, agricultores, ganaderos, cámaras de comercio, pesca, universidades, entre otros, y esta tarde habrá una reunión en San Javier para explicar a todos "cómo será el decreto ley".

Las últimas muestras tomadas en la laguna ponen de manifiesto que la temperatura ha bajado con respecto al 11 de diciembre de 13,58º a 13,35º, la salinidad se queda prácticamente en los mismos términos y la turbidez ha descendido.

En cuanto a la clorofila, ha precisado que los niveles han pasado de 7,38 a 4,38, lo que ponen de manifiesto que "ahora mismo el Mar Menor no se encuentra en un riesgo de anoxia", aunque no se puede descartar que se registrar otro episodio, por lo que asegura que seguirán monitorizando los parámetros.

Y es que, señala, "no ha sido de la misma gravedad este episodio, porque no ha entrado la misma cantidad de agua, de manera que la tendencia de recuperación de la laguna está siendo positiva y ahora mismo no tenemos ese riesgo, aunque no podemos descartarlo".

Igualmente, ha dejado claro que harán todo lo posible para "intentar que el Mar Menor esté recuperado para la Semana Santa, ante la llegada de turistas, sobre todo a los municipios ribereños".

Por su parte, el profesor titular del departamento de Ingeniería Química y Ambiental, Javier Gilabert, ha insistido en que las muestras tomadas ponen de relieve que "ya empieza a haber algunas zonas más clareadas y la clorofila ha bajado a niveles casi de predana, aunque el nivel de sedimentos en suspensión es elevado y eso puede influir sobre la concentración de oxígeno".

"El nivel de turbidez debido a elementos en suspensión es algo mayor de la tendencia que había antes, luego quiere decir que ha entrado mucho sedimento y una buena parte queda dentro de la laguna, no ha salido", ha finalizado.