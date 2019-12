El arzobispo apela al Gobierno y a la Casa Real para que el Papa visite Santiago en el Año Santo 2021

Durante una rueda de prensa celebrada este martes en el Centro de Acogida al Peregrino de Santiago para presentar las actividades del Año Jubilar Compostelano, Barrio sido preguntado sobre la posible visita del Sumo Pontífice y ha incidido: "En lo que al Arzobispado respecta, los deberes los tenemos hechos".

En este sentido, ha explicado que si el papa Francisco acude a España lo hará "como jefe de Estado" del Vaticano, por lo que ha sugerido que tanto el presidente del Gobierno como la Casa Real "transmitan" la idea a la Santa Sede.

Sobre si ya ha iniciado conversaciones con las instituciones para hacer este deseo realidad, Barrio ha dicho que espera tenerlas "pronto". "Más allá de la invitación oficial hecha (por parte del Arzobispado), no les puedo decir nada", ha sentenciado.

Todo ello lo ha manifestado el arzobispo durante la presentación de las actividades previstas durante el Año Santo Jubilar 2021. En la rueda de prensa han participado también el obispo auxiliar de Santiago, Jesús Fernández González; la secretaria de la Archicofradía, Susana Ríos; y el delegado de Catequesis de la Diócesis, Miguel López Varela.

"UN AÑO MILLENIAL"

Con el objeto de "esparcir la fe cristiana" durante el 2021, el delegado de Catequesis ha destacado que se tratará "de un Año millenial": "En las actividades que vamos a promover se tratará de que todos nuestros materiales formativos y las guías espirituales que vamos a editar tenga alguna repercusión tanto digital, en forma de 'apps', como virtual".

Entre estas particularidades, Miguel López Varela ha subrayado que se buscará acercar el Camino de Santiago a las personas que no puedan recorrerlo físicamente para que "lo puedan hacer a través de los medios digitales".

Además, el responsable de Catequesis de la Diócesis ha presentado la campaña 'Sae da túa terra', con el Pórtico de la Gloria como logo, dirigida a que los peregrinos "se pongan en camino" a la capital gallega. También ha introducido la nueva página web -anosantocompostelano.org- y el nuevo logo de esta celebración.

Por su parte, la secretaria de la Archicofradía de Santiago se ha centrado en "la calidad" de la atención en el Centro de Acogida de rúa das Carretas. En este sentido, ha recordado que durante el verano de 2019 se adoptó un sistema de códigos que permitía a los peregrinos visitar la ciudad mientras esperaban turno a través de su 'smartphone' para recoger la Compostela. También estará en marcha a lo largo del 2020.

CAMPAÑA PARA CAPTAR VOLUNTARIOS

A mayores, Susana Ríos ha avanzado el lanzamiento de una campaña para captar voluntarios y "reforzar los espacios y el personal" del Centro de Acogida, de modo que los que lleguen a la capital gallega al finalizar su ruta dispongan de atención en puntos como la Catedral, la cripta y el abrazo al Apóstol.

En cuanto a la dimensión cultural del Año Santo, la basílica compostelana será el escenario de una serie de conciertos en el último trimestre de 2020 -de momento hay tres confirmados-. Para entonces, la secretaria de la Archicofradía ha expresado que "entiende que sí" van a estar terminadas las reformas en el interior de la Catedral.

Entre otras iniciativas destacan la convocatoria de un concurso internacional para la composición de una misa que se estrenará el propio Día de Santiago de 2021 -25 de julio- y una peregrinación a Tierra Santa "desde la mirada del Apóstol" que será del 6 al 13 de julio del 2020 y estará presidida por el arzobispo.

"SUBRAYAR LA DIMENSIÓN CATÓLICA"

Así las cosas, Julián Barrio ha incidido en la necesidad de "subrayar la dimensión católica" tanto del Camino como del Año Santo. "Me parece que es necesario hacerlo para tratar de mantener la propia identidad de lo que el hecho jacobeo significa y ha significado", ha continuado.

En este sentido, ha explicado que "desde el primer momento" de su llegada a la diócesis tuvo la "preocupación" de perder la parte más espiritual del fenómeno del Xacobeo.

"En cartas pastorales que a lo largo de los años santos he publicado he tratado siempre de subrayar esta dimensión espiritual y religiosa, que no digo que se haya perdido, no digo que de alguna manera haya venido a menos, sino que yo quiero que de manera especial estas dimensiones vayan, por supuesto, a más", ha insistido.