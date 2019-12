Cantó afirma que "no té cap problema" amb Giner i que mantenen "una contínua comunicació"

Sobre aquest tema, Cantó ha justificat, en declaracions als mitjans, que Giner no li acompanyara a la visita que ha realitzat aquest dimarts als comerciants del Mercat Central de València perquè "es tracta d'àmbits diferents" ja que, ha argumentat, la seua reunió era per a veure com des de Les Corts es pot ajudar al xicotet comerç.

En eixe sentit, ha assenyalat que "tots els dies" es veu amb Giner però que el portaveu municipal no ha acudit amb ell perquè, ha matisat, "d'allò que veníem a parlar era de com des de les Corts podem ajudar al xicotet comerç".

"Són dos àmbits diferents però estem en continua comunicació i treballem junts", ha afirmat. És més, ha assegurat que traslladarà a l'Ajuntament les qüestions que li ha demanat que tenen a veure amb polítiques municipals.