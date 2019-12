Feijóo advierte a Sánchez que el mandato será "de máxima tensión territorial" si no "paga lo que debe" a las autonomías

En rueda de prensa, tras la conversación que mantuvo con su homólogo estatal, Feijóo ha explicado que Sánchez le transmitió su intención de "superar el trámite" de investidura y formar gobierno con el objetivo de que la nueva legislatura estatal sea "de distensión territorial".

Con tal fin, ha señalado que el dirigente socialista le trasladó que prevé convocar reuniones bilaterales con los presidentes autonómicos, que habrá "una Conferencia de Presidentes cada año" y que "se intensificará el debate territorial en el Senado".

Pese a estos compromisos, Feijóo ha señalado que lo que él respondió al presidente estatal es que "lo primero para rebajar la tensión territorial" es que el Gobierno central "cumpla" con "las deudas pendientes". Galicia exige 700 millones de euros, de los que, aún desbloqueadas las entregas a cuenta, quedarían pendientes unos 370 correspondientes a la liquidación del IVA de diciembre de 2017 y a la compensación por cumplir las reglas de estabilidad financiera.

"No es posible iniciar la legislatura de rebajar la tensión territorial enfrentando al Gobierno con todas las comunidades, ni creer que pretende políticas de entendimiento cuando es el principal moroso de las comunidades", ha advertido.

QUE PAGUE "EN LOS PRÓXIMOS DÍAS"

Así las cosas, Feijóo ha asegurado que trasladó a Sánchez que debe pagar en los próximos días" todo lo que "adeuda" a las comunidades, "especialmente" los recursos relativos a la mensualidad del IVA (que en el caso gallego suponen unos 200 millones de euros).

"Si quiere puede hacer un decreto ley o un préstamo de forma inmediata", ha señalado, a renglón seguido, antes de subrayar que la Xunta ya remitió una serie de propuestas con las que, pese a estar en funciones, sería posible que el Ejecutivo estatal afrontase el pago de esta deuda.

RESPUESTA DE SÁNCHEZ: LO "CONSULTARÁ" CON HACIENDA

En cuanto a la respuesta de Sánchez, el presidente gallego ha remarcado que el dirigente socialista le aseguró que "lo volvería a consultar" con el Ministerio de Hacienda.

"Espero que esta vez se tome en serio y Hacienda no se burle de las comunidades", ha dicho Feijóo, quien ha insistido en que "no se puede iniciar una legislatura de distensión territorial" ni avanzar "en la coordinación" del Estado autonómico si el Gobierno central es "el primer incumplidor" y el responsable de que las autonomías "incumplan las reglas de déficit público" en este ejercicio. "UNA DECLARACIÓN DE ACOSO" A LAS CC.AA. QUE CUMPLEN

A su modo de ver, si el Gobierno "no paga lo que debe" el mensaje para las autonomías "está claro: no os respetamos y vais a incumplir". "No es posible empezar peor, sería una declaración sin precedentes de acoso hacia las comunidades leales y cumplidoras, y de mano tendida a las incumplidoras y desleales", ha advertido.

Hacerlo así supondría, ha advertido, entender "al revés" el funcionamiento del Estado de las autonomías. Y hacer las cosas "al revés", ha agregado, "nunca da buen resultado".

Por eso, ha concluido que, pese a los compromisos verbales de Sánchez, si no "paga" lo que debe a las comunidades, no tendrá un nuevo mandato "de distensión territorial sino de máxima tensión territorial".

"Esa será la tarjeta de presentación clara", ha dicho, antes de insistir en que "es imposible empezar la legislatura debiendo dinero a sabiendas y quedándose con los recursos de las comunidades para cuadrar el déficit". "Es incompatible con una relación de confianza", ha zanjado.