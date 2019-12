Máximo Huerta a los colaboradores de 'A partir de hoy': "No discutáis y menos por Rosalía"

La cantante Rosalía se ha convertido en una de las artistas españolas más internacionales del panorama actual. Con seis Premios Grammy Latinos sus éxitos musicales están recorriendo todo el mundo.

Los colaboradores del programa presentado por Máximo Huerta, A partir de hoy, han comentado el éxito de la carrera profesional de la cantante. Según ha publicado el magazine matutino, a principios de 2019 el 12% de la gente conocía a la artista catalana, a estas alturas del año dos de cada tres personas conocen a Rosalía.

La exdiputada del PP, Celia Villalobos, ha justificado el triunfo internacional de la cantante a trabajar con "una música muy pachanguera". "Es la misma música de Beyonce con un punto de españolismo", ha añadido la colaboradora.

La cantante Sole Giménez ha explicado que trabajar "con el apoyo de una gran multinacional" ayuda a tener una carrera musical con tanto éxito. "Es un ritmo extraño", ha opinado otra de las colaboradoras sobre el estilo musical del la artista.

"No discutáis, que no me interesa", ha añadido el presentador Máximo Huerta al hilo de las posiciones contrarias de Villalobos y Giménez. Los colaboradores han puntualizado que en los primeros temas de la cantante el flamenco ocupaba un lugar importante y que ahora se ha decantado por el regatteon.