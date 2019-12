Cantó creu "impresentable" l'"espectacle" de Sánchez i Casado en demanar la intervenció d'Andalusia i la Comunitat

Cantó, en declaracions als mitjans de comunicació després de reunir-se amb representants del Mercat Central, ha recalcat que no vol que s'intervinga la Comunitat Valenciana com ahir va sol·licitar Casado, però "tampoc vull un Consell com el qual tenim, que s'inventa els pressupostos i utilitza els diners per a fer el que li done la gana". "Nosaltres creiem que hem de tindre un millor finançament però també creiem que ha d'haver-hi un govern que gaste de forma responsable", ha apuntat.

En aquesta línia, ha mostrat la seua "preocupació" per l'"espectacle" que estan "donant els líders nacionals del partit socialista i el Partit Popular". Així, ha criticat que és "absolutament impresentable" que Sánchez "intente ara controlar la Junta d'Andalusia "quan nosaltres hem demostrat que baixant els impostos podem fins i tot recaptar més". De la mateixa manera, creu "impresentable" que Casado "parle també d'intervenir ara la Comunitat Valenciana" quan "el que ha de fer és treballar perquè tinguem el finançament que mereixem".

Per contra, els ha exigit que "s'assenten a pactar no ja un govern constitucionalista" com ahir els va demandar la portaveu de Cs en el Congrés, Inés Arrimadas, "sinó també per a solucionar l'infrafinançament".

Cantó ha assenyalat que és "un greu problema que no va voler solucionar el Partit Popular ni tan sols quan tenia majoria absoluta" i sobre aquest tema ha recordat que en aquella època estava Casado "ja assegut de la bancada 'popular'".

De la mateixa manera, ha retret que el PSOE "porta molt de temps dient" que anava a solucionar l'infrafinançament, però "pareix que no entra en els plans tampoc de Sánchez, que s'asseurà amb Puig simplement per a utilitzar-ho com a excusa i poder asseure's així l'endemà amb el colpista Torra -president de la Generalitat catalana- que és qui pareix que li interessa realment al partit socialista hui en dia".

VIA CONSTITUCIONALISTA I NO AMB COLPISTES

En eixe sentit, ha apuntat que és "impresentable" que Sánchez "s'assente amb els colpistes" en lloc d'optar per la via que li va presentar ahir Arrimadas. Així, preguntat per si Cs manté la seua negativa a l'abstenció, ha insistit que la proposta que ahir li va llançar la portaveu de Cs en el Congrés permetria al PSOE comptar amb 221 diputats de tres partits constitucionalistes i li ha comminat a contestar i "no seguir tirant pilotes fora".

De la mateixa manera, ha lamentat que Puig preferisca també a la Comunitat Valenciana, en lloc d'asseure's amb Cs i PPCV, "seguir governant amb el populisme de Podem i amb el nacionalisme de Compromís".