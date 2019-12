La escritora Rosa Planas será la pregonera de la Festa de l'Estandard

Planas hará un repaso de la Palma que "ya no está" con compromiso de "memoria colectiva". El texto entiende la ciudad como "un ser vivo", centrado en las relaciones personales y las vivencias de los habitantes.

"No he querido hacer un pregón erudito. Mi intención era verPalma con ojos de niña, hablar del recuerdo. Esto me permite reconstruir la memoria de la Ciudad para mantenerla viva", ha explicado Planas.

En este sentido, ha considerado que "los lugares cambian, la rambla de hoy no es la rambla de ayer". "Para mí es muy importante mostrar y ver las transformaciones que hemos sufrido los últimos 40 años", ha añadido.

Planas es una escritora que ha trabajado en casi todos los géneros. Es poeta, investigadora, ensayista y novelista. Entre sus libros destacan Las máscaras de Florencia, el Orador de los pájaros y el poemario Calendario interior.

Como cada año, el pregón será editado con una edición supervisada por el cronista de la Ciudad Bartomeu Bestard y se repartirá al público asistente.