Más de la mitad de los 'baby boomers' de Cantabria, inquietos ante su situación económica en la vejez

Según este sondeo, tres de cada cuatro personas de entre 62 y 42 años entrevistadas consideran que tiene sentido ahorrar para la jubilación.

En el caso concreto de Cantabria, los 'baby boomers' reconocen mayoritariamente que la vida que han tenido hasta ahora ha sido mejor que la de sus padres: así lo piensa el 74%, mientras que solo el 6% cree que ha sido peor (el 21% la considera más o menos igual). No obstante, el 13% declara que le resulta difícil llegar a fin de mes, y el 36% que llega justo.

De ellos, cinco de cada diez afirman ahorrar, como mínimo, 300 euros al mes. La media del ahorro mensual asciende a 368 euros (frente a media nacional de 463 euros).

Por otra parte, hasta un 77% de los entrevistados considera que tiene sentido ahorrar para la vejez pues el 54% considera que con sus ingresos no vivirá sin aprietos durante su vejez. De hecho, el 49% duda que pueda afrontar por su cuenta los gastos para su cuidado si durante algún periodo de la vejez no pudiera valerse y un 12% da por seguro que no podrá.

Ell 62% de los 'baby boomers' de Cantabria se muestra muy o bastante de acuerdo con que cada persona pueda elegir libremente hasta cuándo trabaja, aún a costa de perder parte de su pensión de jubilarse antes. No obstante, al 94% de los entrevistados activos le gustaría jubilarse a los 65 años o antes, y solo al 4% más allá de esa edad.

La edad media deseada para la jubilación se sitúa en torno a los 62 años pero la media a la que los entrevistados activos creen que podrán jubilarse efectivamente es 66,4 años.

La preferencia mayoritaria es, por tanto, jubilarse pronto, y "del todo": un 86% de los encuestados activos declara que, llegado el momento, prefieren jubilarse totalmente, frente a un 11% que preferiría seguir trabajando parcialmente, cobrando una parte del salario y una parte de la pensión.

Estas preferencias no van acompañadas de una gran confianza en la capacidad del sistema de la Seguridad Social de proveer pensiones suficientes (o adecuadas).

De hecho, a la pregunta "¿Cree que cobrará una pensión desde que se jubile hasta el final de sus días?", un 41% de los entrevistados activos contesta negativamente. En cambio, el 56% de los entrevistados activos sí confían en que cobrarán una pensión desde que se jubilen hasta el final de sus días.

Y si bien el 81% de todos los encuestados que confían en que el sistema de la Seguridad Social les ofrecerá pensiones vitalicias piensan que éstas alcanzarán para cubrir gastos de alimentación y vivienda, muchos menos creen que les permitirán cubrir gastos de cuidado personal doméstico (43%), de ocio (34%), o de residencia en caso de necesidad (27%).

El 66% de los futuros 'baby boomers' pensionistas de Cantabria creen que su pensión será su único ingreso cuando se jubilen (frente al 64% de la media nacional). No obstante, solo uno de cada cuatro tiene una idea aproximada de lo que cobrará de pensión cuando se jubile (27%).

En cuanto a la cuantía de la pensión, el 70% afirma que el total de la pensión que cobrarán a lo largo de su vida de jubilado será menor a todo lo cotizado durante su etapa laboral. En este sentido, el director del Instituto BBVA de Pensiones, Luis Vadillo, ha señalado que tres años de cotización financian hoy día algo menos de un año de pensión. Por tanto, una carrera laboral de 40 años financia menos de 12 años de pensión.

Por otra parte, cuatro de cada diez opina que el principal objetivo de reforma del sistema de pensiones debería ser "mejorar las pensiones más bajas para que todos los pensionistas puedan hacer frente a sus necesidades". Un tercio cree que debería "garantizar que las pensiones actuales y futuras pueden pagarse sin aumentar la deuda pública".

Aunque solo uno de cada cuatro 'baby boomers' de Cantabria piensa que el principal objetivo de reforma de las pensiones debería ser "ajustar mejor las pensiones a lo que cada uno ha cotizado", al 66% le parecería correcto que cada trabajador tuviera su propia cuenta individual en la Seguridad Social en la que se fueran acumulando sus cotizaciones a lo largo de la vida laboral, de manera que la pensión se calculara en función de lo acumulado.

LA VIVIENDA COMO ACTIVO Y COMO LUGAR DE RESIDENCIA

Ocho de cada diez 'baby boomers' (84%) cuentan con vivienda en propiedad. De ellos, el 79% solo tiene una vivienda, el 17%, dos viviendas, y el 4%, más de dos. De todos los propietarios, el 58% está pagando en estos momentos una hipoteca.

El 56% de todos los entrevistados con vivienda en propiedad declara su disposición a usarla como fuente de financiación si algún día les hiciera falta más dinero para vivir.

Preguntados por el modelo de vida del 'co-housing', a un 82% de los entrevistados les parece una buena idea, y un 35% declara que si se encontrara en una situación de dependencia preferiría vivir en una residencia.

No obstante, la opción que en mayor medida prefieren los 'baby boomers' es la de vivir en la propia casa al cuidado de profesionales (36%), si bien algo más de una cuarta parte de los entrevistados preferirían vivir en la propia casa al cuidado de algún familiar (26%).