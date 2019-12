Lola Índigo: "He sufrido acoso. Las artistas siempre padecemos algún tipo de chantaje, pero no lo van a conseguir"

Tras su breve y casi olvidado paso por OT, el talent que volvió a despertar el fenómeno fan en 2017, Mimi cambió de nombre artístico, adoptó el de Lola Índigo y se presentó ante el gran público sin querer ná. Pero, lo que es la vida, ha conseguido prácticamente todo. Disco, colaboraciones, premios, campañas publicitarias... 2019 ha sido el año de Lola Índigo, aunque 2020 no se prevé peor. Para empezar, siguen los éxitos, ahora con Luna, su nueva canción; y, en primavera, 'Akelarre, la noche de las brujas', el concierto más importante de su carrera y que pondrá patas arriba el Wizink Center de Madrid el 2 de mayo.

¡Vaya año! ¿Se hubiera imaginado hace unos meses que estaría donde está? La verdad es que no. Me podía imaginar que seguiría en China o viajando o bailando, pero antes de todo esto ni de coña hubiera imaginado tener una carrera así. Estoy muy agradecida.

¿Cuál es el secreto de Lola Índigo? Haber cogido una oportunidad y estirarla todo lo que se podía. Aunque esta sea mínima, la más pequeña, hay que aprovecharla.

En estos momentos, ¿se acuerda más de la gente que no creyó en usted o de la que se ha mantenido siempre ahí? De los que están conmigo. Los que no creyeron no me importan ya, en realidad nunca me han importado. Hay mucha gente que tiene miedo a cumplir sus sueños y a veces vuelca sus frustraciones en las personas que sí se atreven a hacerlo. A esa peña no la puedes ni guardar rencor ni tenérselo en cuenta.

¿Sigue sin consumir canciones con mensajes machistas? Hay muchas manera de interpretar las canciones, y eso ya queda a la elección de cada uno. Hay algunas canciones que son claramente machistas y que incitan a cosas malas y no hay vuelta de hoja, pero hay otras que se interpretan de una manera machista y a lo mejor no lo son. No podemos olvidar que las canciones son arte y el arte es la interpretación del artista, que, a lo mejor, no es la misma que la del público en este momento tan delicado. Lo digo porque estamos pasando un rasero heavy, y está bien, significa que están pasando cosas, pero no tiene por qué significar que el artista quiere decir exactamente eso [lo que interpreta luego el público].

Hay algunas canciones que son claramente machistas y no hay vuelta de hoja, pero hay otras que se interpretan de una manera machista y a lo mejor no lo son

'Luna', su nuevo 'single', es un cambio de registro, mucho más íntimo. ¿Se siente cómoda en él? Sí. A mí me gusta todo, me gustan todas las canciones y me da igual del género que sean. Esta, para mí, era un reto personal. Es una canción en la que sentimentalmente estoy más expuesta y creo que es valiente. Yo ya sé que sé hacer canciones de baile y la gente lo ha consumido, y está bien, pero yo quiero ser una artista durante muchos años y para eso creo que tienes que saber hablar de otras cosas y hablarle al público de otras maneras. Estoy descubriendo cómo plasmar los sentimientos en canciones y está guay no tener solo el registro de discoteca, por así decirlo.

¿Cómo ha sido la respuesta de la crítica y del público? La crítica de la calidad del tema ha sido muy buena. Se aprecia la calidad de armonías, de producción, creo que es una buena canción, una de verdad, una canción con alma, con un desarrollo, muy cuidada. Es un caramelo para mí.

De las emociones siempre se saca algo bueno, lo que no puedes hacer es quedarte en tu casa

¿Nada es comparable a recibir un premio? A mí eso no me me parece ni el principio. Estoy superagradecida por los premios, pero el mayor premio es mantenerse. Para mí un premio es tener la carrera de Manuel Carrasco, Alejandro Sanz o, incluso, C Tangana. Tener un sello, una estabilidad, un poder creativo. Realmente creo que la bendición es que nunca se te acabe la creatividad, sobre todo cuando tú escribes tus canciones. La mayor bendición es que no te deje la musa nunca.

En mayo se atreve con un concierto en el Wizink. ¿Cómo surge? Me lo proponen en el momento en el que empezamos a vender bolos a los promotores y se llenan y todo es una locura. Entonces dijimos: "Igual se el momento". Van a pasar muchas cosas de aquí a que llegue que van a crear mucha expectación de cara al concierto.

¿Cosas de las que puede hablar? No [risas]. Son canciones...

Volviendo al concierto, ¿no da vértigo un recinto como este? No, me da más vértigo prepararlo, no subirme a un escenario. Es la primera vez que yo dirijo algo tan grande. Estamos hablando de una dimensión muy grande. Liar el 'pifostio' es lo que me da vértigo. Será un show que no se repetirá nunca más.

Estoy descubriendo cómo plasmar los sentimientos en canciones y está guay no tener solo el registro de discoteca

Es muy polifacética. ¿En qué campo se siente más cómoda? Yo es que quiero hacer muchas cosas en la vida. ¡Hay tantas cosas por hacer!

¿Alguna vez ha sentido pudor? Nunca. Ni pudor físico ni por algo que me haya pasado.

Lola Índigo. Jorge Paris

¿Qué opina de que la comparen con Lady Gaga? ¿What? ¿Cuándo ha pasado eso? Dios mío, para mí Lady Gaga es todo lo que se puede admirar como artista. Es todo alma, no he llorado más que en un concierto suyo. A mí esa mujer me hace sentir que estoy viviendo una experiencia única en el concierto.

¿Es más difícil de gestionar el éxito o el fracaso? El fracaso siempre trae cosas buenas, el éxito te adormece. El reconocimiento está guay, gracias, pero no significa que me permita vivir de esto toda la vida. Lo que ayudará a conseguirlo es seguir aprendiendo para seguir creando. Lo bueno de los fracasos es que te ponen en alerta de nuevo y te recuerdan de dónde vienes. Las mejores cosas que me han pasado en la vida vienen de un gran llanto o de una gran decepción y de levantarse al día siguiente y hacer una locura.

El fracaso siempre trae cosas buenas, el éxito te adormece. Las mejores cosas que me han pasado en la vida vienen de un gran llanto o de una gran decepción

¿Cuesta más llegar o mantenerse? Todo es difícil, ser artista es difícil. Es complicado estar estable emocionalmente, es difícil enfrentarte a las críticas, al día a día, a salir a la calle y que la gente sepa quién eres. Pero poder que tu trabajo pueda llegar a tanta gente es un privilegio del que podemos disfrutar muy poca gente y eso compensa todo.

¿Lo peor de la fama es la sobreexposición? Hace poco dije: "Ahora que tengo lo que siempre he querido, no puedo tener lo que siempre he tenido". Yo disfrutaba mucho de mi vida normal. Yo soy de mi pueblo, de mi familia, de mi gente... Y hay cosas que ya no las puedo hacer. No por mí, que a mí no me importa, sino por el bien de los que me rodean. No quiero molestar.

No me gusta ser ejemplo porque me da mucha responsabilidad, pero sí me gusta transmitir un mensaje positivo y correcto para las niñas

¿Es una mujer tan fuerte como proyecta? Sí. Pero soy fuerte porque a veces soy muy débil, muy frágil, porque tengo un día de mierda, pero al día siguiente me levanto y tomo una decisión y tengo tengo que esforzarme el triple.

Y empoderada. ¿Cómo está viviendo esta nueva ola feminista? No me gusta ser ejemplo porque me da mucha responsabilidad, pero sí me gusta transmitir un mensaje positivo y correcto para las niñas.

¿Cómo lleva las críticas o los comentarios ofensivos? Suelo responder. No entro en grandes conflictos, pero a cosas claras, firmes y que no tienen vuelta de hoja sí contesto. Digo: "esto está mal". Me gusta comunicarme con la gente. En la era de redes sociales, aparte de cantantes, también nos comunicamos con la gente de otra manera.

He aceptado que no se me da bien concursar. Eso de tener reglas, mal

¿Ha sufrido acoso o abuso por parte de un hombre? Sí. Las mujeres artistas siempre padecemos algún tipo de chantaje, pero no lo van a conseguir. Lo que ellos tienen que ver es que no necesitamos la ayuda de nadie. Para lograr algo no tienes que aceptar la ayuda de alguien que quiere algo de ti, no tienes que aceptarla porque es que lo vas a conseguir por tus propios medios. Quizá te cueste un poco más, pero vas a estar más satisfecha y vas a aprender por el camino. Y perderse el aprendizaje es una mierda, es muy aburrida la vida si no aprendes.

¿Cuánto le debe a 'Ya no quiero na'? Mucho. Fue la primera canción en español que yo compuse entera y me cayó del cielo, fue un milagro del cielo. Y me cayó en un momento de desesperación, necesitaba sacar una canción, una canción que me representara.

Su amistad con Ana Guerra fue de las más bonitas de 'OT' y los fans piden una colaboración. ¿La habrá? No creo. Tenemos una amistad increíble y, aunque nos veamos poco, hablamos todos los días. Pero sí es verdad que lo de las colaboraciones lo tengo enfocado a otro género.

Ha pasado por 'Fama', 'OT' y 'Tu cara me suena'. ¿A cuál le debe más? Yo creo que todo me ha aportado algo en mi carrera. ¡El otro día fui a Portugal y me reconocieron gracias a Tu cara me suena! Fue como guau, no te lo esperas, ¿sabes? Fama fue sacarme del cascarón al mundo; Operación Triunfo me enseñó a luchar contra las decepciones. Siempre aprendo, hasta cuando me pego una hostia. De las emociones siempre se saca algo bueno, lo que no puedes hacer es quedarte en tu casa.

LOLA ÍNDIGO Cantante

1 de abril de 1992

Madrid Miriam Doblas, popularmente conocida como Lola Índigo, es cantante y bailarina. Tras participar en 'Fama', saltó a la fama al formar parte de 'Operación Triunfo 2017', donde fue la primera eliminada. Su primer sencillo, 'Ya no quiero ná', alcanzó la certificación de triple disco de platino. En 2019 ha recibido los premios a Artista Revelación en LOS40 Music Awards y a Mujer Artista Española en los EMA MTV.

¿Participaría en otro 'talent'? No, yo creo que lo de concursar ya se acabó.

¿Y en Eurovisión? Tampoco. Aunque la gente se piense que nos han tentado alguna vez, yo nunca he escuchado campanas de Eurovisión. Ahora mismo lo de los concursos ya te digo que no, he aceptado que no se me da bien concursar. Eso de tener reglas, mal [risas].

¿Qué queda de aquella adolescente que salió por primera vez en la tele en 'Fama'? Ahora lo recuerdo y te diría que poco, pero quedan las ganas de comerse el mundo. Yo ya me veía así, no te digo que iba a pasar, pero sí tenía mucha fe en que pasara.

¿Qué le pide al 2020? Estar tranquila, feliz y currando mucho.