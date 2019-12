Feijóo teme "el peor" gobierno de la democracia tras hablar con Sánchez, que solo contempla pactar con Podemos

En 15 minutos de conversación cordial, en el marco de la ronda de contactos de Sánchez con los presidentes autonómicos, Feijóo ha asegurado que le trasladó al dirigente socialista su "preocupación" por un acuerdo de gobierno con "la extrema izquierda" y los independentistas catalanes.

El presidente estatal, según ha relatado el también líder del PPdeG, no le contestó más allá de trasladarle que no quiere nuevas elecciones y tratará de superar "de forma inmediata" la sesión de investidura. Feijóo se ha quedado con la sensación de que el socialista no contempla "alternativas" constitucionalistas, aunque él (quien ha reivindicado reiteradamente la 'gran coalición') cree que existen.

En esta coyuntura, el titular de la Xunta ha advertido que considera que la vía elegida por Sánchez es "errónea" y traerá "muchos disgustos" a España.

(Habrá ampliación con foto)