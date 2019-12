Las Madres Solteras temen que el diputado de Vox y su expresión "conejos" aviven "un estigma del franquismo"

La Federación de Asociaciones Madres Solteras (FAMS) han reprobado las recientes declaraciones del diputado de Vox por Murcia, Francisco Carreras, menospreciando a las familias monoparentales y denominando "conejos" a los hijos de éstas.

Carreras hizo estas declaraciones este sábado en una televisión autonómica, algo que condenan también desde la Federación, que considera que ese tipo de manifestaciones "solo se explican desde una interpretación ultraconservadora de la realidad familiar que niega la existencia de la diversidad de modelos de familias que viene existiendo desde hace décadas en nuestro país", han declarado en un comunicado en el que también piden responsabilidad a los medios para que eviten "ser correa de transmisión" de los comentarios denigrantes.

La FAMS, junto con la Red Estatal de Entidades de Familias Monoparentales (REEFM) han reclamado el mismo respeto que dicen que ellos tienen por "las diferentes creencias personales y religiosas que pueden llevar a conformar su familia en coherencia con estas", lamentando que tengan que redactar un comunicado para pedir algo que creen tan básico y para "subrayar que nuestro modelo familiar es tan válido como el formado por dos progenitores, sean estos de distinto sexo o del mismo".

Ambas organizaciones exigen una regulación y un reconocimiento de ámbito estatal que garantice sus derechos y les proteja del riesgo de esas declaraciones despectivas que aseguran que pueden "avivar un estigma sobre las 'madres solteras' que proviene del franquismo". De esta forma, reprueban a todos aquellos que critiquen a las familias en base a su composición, considerándolo una "práctica discriminatoria".

Por último, han destacado la necesidad de regular y cambiar la lógica normativa que consideran que sigue legislando desde un "prisma de familia biparental", negando cualquier otro tipo de composiciones familiares, como las monoparentales, que se hayan conformado por elección propia o por circunstancias personales. "La desestigmatización total de las familias monoparentales no llegará mientras no haya un reconocimiento legal de nuestra realidad familiar y las políticas públicas no la aborden desde una perspectiva de género" han declarado las organizaciones.