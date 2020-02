Entrevista a Carlota Guindal: "El independentismo ha ido siempre un paso por delante del Gobierno"

Carlota Guindal ha querido aportar una tercera visión sobre el juicio del procés. La periodista ha publicado 'Ni vencedores ni vencidos', un libro en el que analiza los años de aventura judicial contra los líderes secesionistas catalanes. Habla con 20minutos del papel de los políticos catalanes, del Gobierno de Rajoy y de lo que ha supuesto el proceso para la sociedad.

¿Cómo surge la idea de escribir el libro?

La idea no es mía. El editor de Planeta me insistió y dijo que quería hacer un libro sobre el proceso judicial del procés hecho con una visión desde Madrid.

El libro lo que busca es dar una tercera visión. Más allá del juicio, ¿en lo que es el procés en sí, hay vencedores y vencidos?

Yo creo que no. ¿Quién ha ganado en todo esto? Al final, los que lanzaron el procés o están en la cárcel o están fugados. Tú no puedes decir que Carles Puigdemont ha salido ganando. El Gobierno de Rajoy, mira dónde ha acabado y mira la credibilidad que tienen. Su sustituto, Pedro Sánchez, mira en qué situación se encuentra, intentando negociar con ERC cuando ERC tiene su propia idiosincrasia y para ERC es muy difícil avalar un Gobierno de Pedro Sánchez, porque la Fiscalía del Estado acusó por sedición. Es decir, yo no sé quién ha salido beneficiado de todo esto. Para mí, nadie. Y si puede haber alguno creo que es la justicia.

¿Y la sociedad?

La sociedad ha sido la más perjudicada, porque se ha polarizado y el problema es que se está creando odio. Es lo más peligroso de lo que está ocurriendo. Se crean dos sociedades enfrentadas.

El juicio, tal como se explica en el libro, no va a resolver el problema. En esa confrontación, ¿qué papel tiene que jugar cada una de las partes?

Lo que hay que conseguir es una convivencia. Ahora mismo no se da esa convivencia. Tiene que haber un trabajo de solidaridad, un poco como ocurrió en el País Vasco. Hasta que no haya eso, es muy difícil que se puedan sentar a negociar.

¿Cómo ha de desenvolverse el independentismo?

Lo primero que tiene que asumir es que, ahora mismo, tal cual están las leyes, no van a lograr la independencia de Cataluña. Es imposible. Creo que primero tienen que reconocer públicamente que el procés ha fracasado. A partir de ahí se pueden sentar unas bases para que exista una mejor convivencia e igual situar a Cataluña dentro de España.

¿Y qué tiene que hacer el Gobierno?

Lo que ha pasado en Cataluña es que los unos no han llegado a comprender a los otros. Así que no se si se puede decir así, pero el Gobierno en cierta medida debe ceder para comprender al independentismo.

Uno de los mantras del independentismo es que se ha judicializado un problema político, pero el juicio era inevitable pasando lo que paso, ¿no es así?

En el libro comento que el juicio se podría haber evitado, pero no porque no se persiguiera judicialmente. Lo que es cierto es que cuando uno traspasa una línea, que es la ley, al final eso va a tener consecuencias. Ese fue el problema de los líderes independentistas. Confundieron al Gobierno con el Estado, y una vez que tú te saltas la ley el Estado cae sobre ti, antes o después.

¿Pero el juicio se podría haber evitado?

Se podría haber evitado si políticamente se hubiera actuado de otra manera. Cuando se aprueban las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre, incluso la sentencia lo dice, es el punto de no retorno. Ahí el Gobierno de Rajoy tendría que haber aplicado el 155. Si lo hubiera hecho en ese momento, viendo que el independentismo no iba a dar marcha atrás, les hubieras dado una salida. No hubiera habido un referéndum ni una DUI que fue lo que les llevó a ser condenados.

¿Podría ser el indulto o la amnistía una solución?

El indulto es una medida de gracia. Son medidas que todos los gobiernos las han aplicado, y además no tienes que justificar un indulto. No abres ningún precedente: pueden indultar a estos condenados y luego puede llegar Puigdemont, que le enjuicien, le condenen y no le indulten. Ahora, creo que si el Gobierno socialista indultara...la mayoría de los votantes socialistas no son catalanes y creo que políticamente a ellos tampoco les compensaría mucho.

Estamos en un escenario en el que las dos cabezas visibles del procés (Puigdemont y Junqueras) están fugado y en prisión. Culpas hay que repartir. ¿Quién tiene más?

Hay un momento clave. La DUI es el 27 de octubre. El 26 de octubre Puigdemont iba a convocar elecciones y no iba a declarar la independencia. Había habido negociaciones en las que por parte del Govern el interlocutor era Santi Vila, y hubo unas conversaciones con Vila, Urkullu y miembros del Gobierno de Rajoy. Eso está contado en el juicio y es un hecho probado. Se convence a Puigdemont para que convoque elecciones, no declare la independencia y el Gobierno se compromete a no aplicar el 155. Carles Puigdemont acepta y lo va a hacer, pero no se hizo por la presión de Oriol Junqueras y de Marta Rovira. Desde Esquerra se empezó a llamar traidor a Puigdemont.

Esos papeles ahora están invertidos. Ahora la parte moderada por así decir es ERC y la más beligerante JxCat, ¿no?

Efectivamente. Cuando ocurre todo eso, los líderes independentistas toman dos caminos. Unos deciden irse de España y otros quedarse y asumir las consecuencias. Es cierto que Junqueras no perdona que Puigdemont se fuera y les dejara aquí. Judicialmente el hecho de que haya huidos ha afectado mucho a que se hayan mantenido en prisión preventiva durante dos años. Pero en ese asunto también entra en juego Rovira, que también huyó, y es de ERC.

¿Qué imagen se ha dado a la comunidad internacional con el juicio del procés?

Antes del juicio, la imagen de la justicia estaba maltrecha. Hay que reconocer al independentismo la gran capacidad de comunicación y de publicidad que han tenido. Cosa que no ha hecho ni el Estado ni el Gobierno. El independentismo logró que calara que en España hay presos políticos, cuando no es cierto. Pero desde el Gobierno o desde la justicia esos mensajes no se contrarrestaron. Luego el 1-O y los enfrentamientos entre Policía y votantes internacionalmente fue un golpe a España. Era más fácil de explicar que la policía está pegando a gente que vota que explicar el porqué de esa intervención policial en los colegios.

¿Hubiera sido más fácil que el Gobierno permitiera votar y después no reconociera el resultado?

Claro, como ocurrió con el 9-N. Pero el Gobierno quiere dar un mensaje de contundencia. Rajoy había dicho que no se iba a celebrar, y a Rajoy el CNI le había asegurado que las urnas no estaban. Y sí estaban.

¿Dónde está entonces el error?

En que el Gobierno no asume lo que va a pasar en Cataluña hasta después del verano -de 2017- y ya era demasiado tarde. El CNI estaba centrado en Cataluña en el yihadismo y no en el problema del independentismo. Siempre pensaron que iban de farol. Lo que ocurrió es que echaron el órdago de verdad y cuando el Gobierno quiso reaccionar ya no pudo.

¿Hasta qué punto ha ido el independentismo por delante del Gobierno?

Han ido por delante en todo momento. Han ido un paso por delante y ese es el gran problema, que el Gobierno no quiso reconocer que esto iba en serio. Pensaban que esto iba a ser una broma como la del 9-N. El Gobierno no da las instrucciones que tiene quedar. Ahora se ha visto que se han puesto las pilas en la investigación a los CDR, pero claro, después de la que se ha montado.

¿Por qué tuvieron más peso los testimonios policiales que los políticos?

El juicio realmente arranca con la declaración del secretario de Estado de Seguridad (José Antonio Nieto) porque sí asume todo el plan operativo de la Policía, las órdenes que se dan el 1-O...cosa que ni Rajoy, ni Soraya, ni Zoido hicieron. Llegaron allí y dijeron que no tenían ni idea. Tú no puedes siendo presidente o ministro decir que no estás detrás del operativo policial, cuando la intervención policial hizo que la imagen del Gobierno se fuera al traste. Las declaraciones de policías y votantes no se tuvieron en cuenta porque son declaraciones personales, la sentencia lo dice. En el TS sentaron bastante mal las declaraciones de Rajoy, Santamaría y Zoido.

Y cuando declara Urkullu reconoce su papel de interlocutor

Sí, la Sala dio por probada la versión de Urkullu y Santi Vila.

¿Con lo cual Rajoy mintió?

O no dijo toda la verdad. Omitió información. Cuando vas como testigo, muchas veces, no dices toda la verdad, por lo que estás faltando el respeto al tribunal y a la justicia. Hay que tomárselo en serio.