Riolobos (PP) critica que Sánchez se limitara a pedir a Casado "carta blanca" para formar gobierno con "comunistas"

En rueda de prensa, ha dicho que le dio "vergüenza ajena" ver el "careto" de Pedro Sánchez al recibir a Casado, y ha abundado en que el Ejecutivo que plantea Sánchez con Unidas Podemos servirá para "destruir la economía y la unidad de España apoyando la autodeterminación de Cataluña y el País Vasco".

Con todo, Riolobos ha instado a los nueve diputados del PSOE elegidos por Castilla-La Mancha a "rebelalrse" y votar en contra de este Gobierno con Unidas Podemos y el permiso de ERC, ya que será un Gobierno "que atentará contra la economía y la unidad de España".

La parlamentaria talaverana también ha hecho referencia a la anunciada intervención del Estado a las cuentas de Andalucía, y ha pedido que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se pronuncie al respecto, toda vez que también la región "va a incumplir el déficit".

CARGA CONTRA LA "DERIVA" DEL PSOE

También Riolobos ha aprovechado para criticar las palabras del secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza, sobre la idea de que Castilla-La Mancha también es una nación.

"Esto es el principio de lo que a todos nos da miedo, y es que un Gobierno con comunistas que defienden la autodeterminación de España sea el principio de que se rompa la unidad del país", ha dicho.

Por eso, ha comprometido el trabajo de los miembros del PP para "hacer todo para que esto no sea posible" ante lo que considera una "deriva" de Pedro Sánchez.

EN CONTRA DE LA "DISCRIMINACIÓN" DE PAGE A FUNCIONARIOS

Riolobos ha criticado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "discrimine" a más de 70.000 empleados públicos de la región intentando consolidar sobresueldos a "ex colocados y ex enchufados de la Junta" con complementos salariales.

Por ello, el PP urge al PSOE a "retirar de inmediato" este extremo que quiere introducir vía enmienda parcial al Proyecto de Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales de 2020.

"Es una golfería que quieren intentar colar desde hace años, pero no lo vamos a permitir, porque no se puede premiar a alguien no por mérito y capacidad, sino por ser un enchufado, un político, un alto cargo o haber ejercido con el carné en la boca", ha insistido.

En este punto, ha reparado que el PSOE "ha logrado poner de acuerdo a todos los sindicatos, que están en pie de guerra" ante "este escándalo". Para Riolobos, esta enmienda es "fruto del rodillo socialista de García-Page, que irá 'in crescendo'".