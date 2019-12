El Ayuntamiento continuará en 2020 con el programa de empleo Vallecas Labora

El Ayuntamiento de Madrid continuará el próximo año con el programa de empleo Vallecas Labora, una iniciativa surgida en 2016 gracias a la cual el 54% de sus participantes había encontrado trabajo tras la finalización de los talleres. Este plan destinado a las personas desempleadas de Puente y Villa de Vallecas contará en 2020 con 6,5 millones de euros, lo que supone 1,5 millones más que este año. La mayor parte de este dinero, casi cinco millones de euros, saldrá del remanente que tiene en la actualidad la Agencia de Empleo, un organismo dependiente del Área de Economía y Hacienda que encabeza Miguel Ángel Redondo.

20minutos publicó el pasado 9 de diciembre que el programa se eliminaba debido a que en el proyecto de presupuestos para 2020 tan solo figuran 600.000 euros para la realización de dos talleres de empleo, pero nada concreto para Vallecas Labora, programa que ofrece prácticas remuneradas, subvenciones a empresas y ayudas para el abono transporte para las personas desempleadas más vulnerables. Tampoco el departamento de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid respondió a las explicaciones solicitadas por este medio.

Posteriormente, un portavoz de este área se ha puesto en contacto con 20minutos para aclarar que el programa se desarrollará en 2020 y, como mínimo, también en 2021. "El dinero salía antes del Fondo de Reequilibrio Territorial y ahora lo hará de un remanente que tiene la Agencia de Empleo. La dotación está dentro de los fondos de la agencia. No figura específicamente como Vallecas Labora en el presupuesto, pero es que en los presupuestos anteriores tampoco lo hacía", explica.

Desde Más Madrid, el edil Paco Pérez, exconcejal-presidente de los distritos de Puente y Villa de Vallecas durante la pasada legislatura con Ahora Madrid, considera que el nuevo Gobierno municipal no aporta dinero nuevo para el programa de inserción laboral. "Nosotros (por el anterior Consistorio de Carmena) hemos metido casi 16 millones en el proyecto y el nuevo Gobierno cero euros. Tienen un remanente por inejecución de 4.756.482 euros y es lo que van a gastar", asegura Pérez, quien vaticina la eliminación del programa: "Vallecas Labora es un proyecto que hay que regar anualmente, porque si no llega un momento que se para. A mediados del próximo año ya no habrá fondos. Cierran el grifo y caerá agua mientras quede en las cañerías".

La iniciativa irá al Pleno de este viernes

El concejal de la formación verde pone en duda que este dinero sea realmente para este programa concreto, ya que "el remanente se pasa al conjunto de talleres de la Agencia de Empleo sin que lo destinen específicamente a Vallecas Labora". Más Madrid llevará al Pleno del próximo viernes una proposición para que continúe el proyecto tal y como se desarrolla en la actualidad.