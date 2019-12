Conexion Valladolid 2020 apuesta por los ritmos urbanos en femenino con Nathy Peluso y Lola Indigo

Según han informado fuentes de la organización, una de las novedades es la de la argentina, afincada en España, Nathy Pelusio, una "artista internacional" que se ha dado a conocer tanto en latinoamérica como en Europa con un estilo que fusiona el rap, el soul y los ritmos latinos.

La organización ha calificado de "imparable" a esta artista, "imposible de encasillar debido a la magnitud de sus diversos géneros", con composiciones que van de los ritmos brasileños al jazz. La artista trabaja actualmente en su nuevo disco.

Además de Nathy Peluso, el festival contará con Lola Índigo, una de las cantantes y bailarinas "más solicitadas" en España. Después de su breve paso por Operación Triunfo (OT) en 2017, Mimi Doblas lanzó su carrera en solitario el pasado año con 'Ya no quiero ná', que obtuvo un notable éxito en el verano de 2018.

Durante 2019 ha repetido ese éxito con temas como 'Mujer bruja'; junto a Mala Rodríguez, que suma más de 22 millones de visualizaciones, 'Lola Bunny' en colaboración con Don Patricio o 'Me quedo' a medias con su compañera de OT Aitana.

También sacó al mercado su primer disco, llamado 'Akelarre', que vio la luz la pasada primavera con temas como 'Maldición' o 'Inocente' y ha ganado el Premio MTV a 'Mejor artista española' o el Premio 40 a 'Mejor artista revelación'.

El tercer anuncio para Conexion Valladoid 2020 también es femenino, con la madrileña Alice Wonder, que con tan solo 21 años se ha dado conocer con un estilo encuadrable en la música indie. Su primer disco, 'Firekid' ha dado continuación a 'Take off', un EP que contabilizó millones de reproducciones en Spotify.

La catalogan, según la organización, como una "artista de redes" ya que sus comienzos fueron dando sus frutos a través ellas, pero aun así Alice "tan solo las ve como una herramienta y no un fin en sí mismo".

Estas tres artistas, se unen a los ya confirmados Natos y Waor, Rayden, Hinds (su único concierto en Castilla y León en 2020), Novedades Carminha, Arnau Griso, Arizona Baby, Delaporte, The Parrots y Kase.O, uno de los cabezas de cartel del festival en el que será su único concierto en Castilla y León el próximo año.

Conexión Valladolid Festival celebrará su tercera edición en 2020 en el recinto de la Antigua Hípica los días 26 y 27 de junio del próximo año.

Después de agotarse los abonos 'early bird', a precio reducido de 25 euros y los abonos a 30 euros, ya están disponibles a un precio de 40 euros los abonos generales de dos días y los abonos VIP, a 65. Este precio subirá a medida que se completen los cupos de entradas para cada nivel. El único punto de venta oficial es la web wegow.com.