Violeta Mangriñán habla sin tapujos de sus retoques estéticos: del número al porqué

Los retoques estéticos forman parte de la vida de numerosas personas que encuentran en esos cambios el desahogo necesario para sus complejos e inseguridades.

Una decisión muy personal que, además, ya no se tilda de tabú, y muestra de ello es la naturalidad con la que muchos hablan de ella. Mar Torres, novia de Froilán y su bichectomía; el influencerOto Vans, y su gusto por el ácido hialurónico; o Dakota, de Hermano mayor y Supervivientes, y el bótox en labios y frente, son algunos de los últimos famosos en publicar sus retoques en Instagram.

Claro que, no solo de esta popular red social viven los que quieren comunicar sus coqueteos con el mundo de la estética. Violeta Mangriñán, exconcursante de Supervivientes y de Mujeres, hombres y viceversa, ha preferido confesar el número y el porqué de los suyos a través de su canal de Mtmad. Y es que, tal y como han demostrado antes otras hijas de famosas como Alma Cortés o Alejandra Rubio, este medio es el ideal para hacer confesiones íntimas y ganar el favor del público.

Harta de los ‘haters’

La valenciana ha comenzado su intervención contando a sus seguidores que estaba convencida de hacerse una marcación abdominal, pero que ha sido su novio Fabio Colloricchio quien le ha quitado la idea de la cabeza. Así ha aproevechado para hablar de los retoques que sí se ha hecho y, también, de aquellos que la ‘acusan’ sin ser ciertos y que da pie a los haters a llamarla polioperada.

Primero ha hablado de su busto, aseverando que "desde pequeñita era muy flaquita, era muy poquita cosa, era un palito de escoba sin tetitas ni nada"; y que, por ello, decidió pasar por quirófano para lucir un pecho con el que se sintiese más cómoda. Además, también aposto por extraerse las bolas de Bichat para afinarse el rostro. "La cara redondita es un complejo que he tenido siempre", ha confesado en su videoblog la tronista.

También se retocó, en su momento, los labios para que se vean más carnosos y se pinchó bótox en la mandíbula. "Me he dado cuenta que toda la vida he tenido la cara más hinchadita porque tengo mucho bruxismo. Al ser tan nerviosa aprieto mucho la mandíbula al dormir, pero ya le he puesto remedio a eso y, poco a poco, todo esto que me dolía la boca al levantarme y tal se va a ir", ha continuado, antes de concluir aseverando que le acompleja su estatura y la celulitis que apareció durante su paso por la isla de Supervivientes.