Detingut un jove per colpejar, mossegar i intentar agredir sexualment la seua companya de pis a Alzira

Al detingut, d'origen espanyol, se li considera com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat sexual i lesions. L'arrestat suposadament va propinar diversos colps i fins i tot mossegades a la seua companya de pis, a la qual va baixar els pantalons i roba interior i va intentar agredir-la sexualment, al mateix temps que li manifestava que l'anava "a violar".

Els fets van succeir sobre les 1.50 hores del diumenge quan els agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un domicili d'Alzira on, pel que sembla, els veïns havien escoltat com un home agredia una dona.

En el lloc, els agents van observar que la porta del domicili estava oberta, per la qual cosa es van identificar verbalment com a policies. En eixe moment, un home va eixir de la vivenda "de manera agressiva" i va ser retingut.

Els agents van escoltar una dona demanant auxili, per la qual cosa un d'ells va accedir a l'interior del domicili i va observar a la víctima en el sòl, "molt nerviosa", amb símptomes d'haver sigut agredida, ja que presentava blaüres i mossegades en diverses parts del cos.

Mitja hora abans, segons van poder esbrinar els agents, havia arribat a la casa el seu company de pis qui, pel que sembla, va començar a agredir-la, propinant-li colps i fins i tot mossegades. També suposadament li va baixar els pantalons i la roba interior i presumptament va intentar introduir-li diversos dits en la vagina, al mateix temps que li manifestava que l'"havia de violar".

Els agents van detindre el company de pis com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat sexual i lesions i van traslladar la víctima a un centre de salut. El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial que ha decretat el seu ingrés a la presó.