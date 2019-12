López Miras, dispuesto a hablar con Conesa (PSRM) pero "desde la coherencia, la credibilidad y la verdad"

López Miras ha contestado de esta forma al secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, quien le ha reclamado por carta una reunión para abordar los temas de la Ley integral de protección del Mar Menor y los pactos regionales por la Justicia, contra la Pobreza y del Agua.

Al ser preguntado por si ha recibido la carta de Conesa, López Miras ha reconocido que todavía no la ha visto, porque le han dicho que ha llegado a las 8.00 horas de este martes. "Incluso, la he visto antes en algún medio de comunicación", según el presidente de la Comunidad, quien ha reconocido que va a recibir "a todo aquel que me pida que me reciba".

"Yo no soy como otros", ha aclarado a este respecto López Miras, quien cree que tiene con todos "muchas cosas de las que hablar y, sobre todo, que escuchar y dar respuesta a aquello que me solicitan". Sin embargo, ha señalado que recibe a gente y mantiene reuniones con las personas "desde la coherencia".

"Porque la coherencia es lo que nos da credibilidad", según el presidente del Ejecutivo autonómico, quien señala que, para hablar de agua con Conesa, ambos tienen que tener "una postura clara". De hecho, López Miras necesita saber "cuál es su postura sobre agua, si está del lado de Pedro Sánchez o del lado de la Región de Murcia".

Por ejemplo, lamenta que cuando la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "establece de forma política, unilateral, en contra del informe de los técnicos un trasvase 'cero' para regadío, el señor Conesa la defiende".

"Si su postura es esta, poco tiene que hablar Conesa conmigo sobre agua", advierte López Miras, quien señala que si el Gobierno de España no aprueba la prórroga del Decreto de Sequía escudándose en un informe del Consejo de Estado que luego se demuestra que es mentira y Conesa defiende a Pedro Sánchez en lugar de a los regantes de la Región, poco tenemos que hablar sobre agua".

"Si ahora que un Gobierno socialista, el de Castilla-la Mancha, con el respaldo del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, quiere cerrar el trasvase Tajo-Segura con esos caudales ecológicos que quieren aprobar y el señor Conesa se pone de lado de ellos en lugar de ponerse de lado de la Región de Murcia, poco tenemos que hablar sobre agua", ha insistido.

Respecto al Mar Menor, López Miras sostiene "algo similar". Y es que recuerda que el día 14 de este mes citó a todos los portavoces parlamentarios con representación en la Asamblea Regional, es decir, al PSOE, al PP, a Cs, a Podemos y a VOX para hablar a este respecto.

A lo largo de ese encuentro, López Miras invitó a Conesa a participar en la elaboración de la Ley Integral del Mar Menor, pero el secretario general del PSRM-PSOE declinó la oferta "delante de todos".

"Dijo que ellos no iban a participar en la elaboración de esa ley, que el PSOE no iba a asistir a ninguna reunión sobre la elaboración ni sobre información de esa Ley del Mar Menor", según López Miras. Al contrario, el secretario general del PSRM afirmó que "dirían lo que tuvieran que decir cuando aprobásemos la Ley y la llevásemos a la Asamblea".

"En el periodo de convalidaciones es cuando el PSOE haría sus aportaciones y hablaría de la Ley de Protección Integral del Mar Menor", según López Miras, quien se pregunta "a qué estamos jugando", si "al oportunismo" o "al cinismo".

INTERVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

López Miras también se ha referido al hecho de que el Ministerio de Hacienda se haya puesto en contacto con la Junta de Andalucía para advertirle que no podrá salir a los mercados a captar financiación en 2020 por haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018.

Al ser preguntado por si teme una medida similar en la Región de Murcia, López Miras ha señalado que esa carta "impidiendo salir a los mercados a financiarse la mandó ya hace años a la Región de Murcia".

"Lo que está claro es que el Gobierno de Pedro Sánchez ya lo ha hecho: va a utilizar todos los resquicios que pueda de forma partidista, política e interesada para intentar asfixiar a las comunidades que no son del PSOE", ha lamentado.

"Ya lo hizo al principio", según López Miras, quien recuerda que "se inventaron un informe del Consejo de Estado en el que no permitía entregar a las comunidades autónomas las entregas a cuenta, que era el dinero que ya había pagado cada autonomía en impuestos", a pesar de que "luego se vio que era mentira".

A su juicio, "esta es otra treta del Gobierno de Pedro Sánchez para intentar presionar a aquellas comunidades que no son del PSOE para intentar poner, una vez más, las instituciones y el Gobierno de todos los españoles al servicio de los intereses del PSOE".

"Y esto lo hace mucho el señor Pedro Sánchez", según López Miras, quien ha afeado que "esto está muy mal", tal y como "se está viendo, afortunadamente".