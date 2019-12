El percebe provoca las risas en 'El programa de Ana Rosa': "Lo que nos comemos de este crustáceo es su pene"

Las colaboradoras de El programa de Ana Rosa han terminado la sección de política con un tono de humor. El tema estrella ha sido el pene del percebe y las cabezas de gamba, las cuales no se recomienda comer. "Yo no las chupo, yo me las como directamente", ha bromeado Mayka Navarro, reportera del programa.

El percebe es un crustáceo conocido porque su pene es más largo que todo su cuerpo, además, su método de reproducción es expulsar su semen al agua para que pueda inseminar a alguna hembra.

La vida sexual de este crustáceo ha provocado las risas entre las colaboradoras del programa que no han parado de hacer diferentes comentarios jocosos sobre el tema. El comentario de Navarro ha sido el punto culmen para las tertulianas que no podían parar de reír.

Ana Rosa Quintana se mostraba incrédula ante la afirmación de su compañera, Patricia Pardo, de que "lo que nos comemos de este crustáceo es su pene", y ha buscado en directo información sobre el tema con su teléfono móvil.

Tras esta anécdota, la presentadora ha tenido que pasar de tema y comentar la respuesta de Torra respecto con la reunión con Pedro Sánchez. "Casi prefiero el tema del percebe al de Torra", ha bromeado Ana Rosa. Asimismo, la conductora del programa ha querido dar su opinión sobre las negociaciones del presidente en funciones de cara a la investidura: "Cuando llegue la cena de noche buena a lo mejor ya tenemos investidura", ha añadido.