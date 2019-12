La noblesa valenciana del segle XVI era poc nombrosa i menys rica que la catalana i l'aragonesa, segons un estudi

Així, ha assenyalat que el reforçament de l'Absolutisme també va minvar la influència de les aproximadament 2.000 persones que formaven l'estament aristocràtic o militar valencià. La UV ha celebrat aquest mes un congrés dedicat a la Germania, una gran revolta social de caire antinobiliari, pel seu 500 aniversari.

La investigació posa de manifest que aquesta delicada conjuntura econòmica de l'aristocràcia contrastava amb el seu poder material, atés que posseïa el 67% dels municipis del Regne de València, la qual cosa representava el 55% del territori. En total, exercia la seua autoritat senyorial sobre el 47% de la població al llarg de tota la geografia valenciana. No obstant açò, Pérez García ha explicat que les possessions agràries de la noblesa aragonesa o catalana eren de molta major extensió i potencial econòmic.

L'article 'La noblesa valenciana del Cinc-cents. Dimensió social i nomenclatura', publicat en la revista e-Spania, indica les fonts d'ingressos a les quals recorrien per a conservar el seu elevat tren de vida, que incloïen els servicis al rei, les inversions en negocis i capitals i l'arrendament d'impostos.

L'estudi també revela les raons darrere de la crisi política que travessava la noblesa en el segle XVI. A diferència de la resta d'aristocràcies europees, la valenciana no va participar en cap gran empresa militar, com la conquesta d'Amèrica. A més, l'ascens de l'absolutisme monàrquic era en bona mesura incompatible amb les prerrogatives reservades a la noblesa. A aquests factors se sumen les revoltes ciutadanes que es van produir a principis de segle, com les Germanies, i el fort impacte de la inflació secular.

L'autor ha explicat que la noblesa va articular ferramentes jurídiques per a evitar una atomització de les seues propietats que poguera repercutir en una major pèrdua de poder de les famílies nobiliàries. Particularment, van estructurar tres mecanismes per a mantindre la seua posició social.

El primer va ser l'herència universal i la vinculació, és a dir, l'obligació de conservar els béns de forma perpètua dins de la família. El segon ho formava la circulació dels dots dins dels mateixos llinatges. Finalment, Pérez García esmenta en el seu estudi el privilegi marital, que habilitava els nobles viudes a retindre el dot de la seua esposa morta sense descendència.

L'estudi calcula que la noblesa del Regne de València estava formada per uns dos mil caps de llinatge al començament del segle XV, la qual cosa representava entorn d'un 0,6% de la població total, fins a un 2% si expliquem a tots els membres de la família. Aquest percentatge era similar al de la resta dels territoris europeus, però menor que a Castella, on la noblesa podia arribar a constituir fins a un 10% de la població.

CRISI CULTURAL I D'IDENTITAT

L'aristocràcia també va patir una crisi cultural i d'identitat, afirma el text, ja que no va estar al mateix nivell que la noblesa europea i peninsular a l'hora de liderar les manifestacions culturals pròpies de Renaixement, en matèries com la literatura, l'urbanisme, les arts o la música, entre d'altres.

Un exemple d'aquesta situació va ser que la noblesa valenciana no es va involucrar en la conversió religiosa dels seus vassalls moriscs, contribuint, d'aquesta manera, a legitimar la seua expulsió i exili. Aquesta situació va permetre als nobles i senyors de vassalls "socialitzar les seues pròpies pèrdues econòmiques com a elit dominant".

La investigació també identifica una sèrie de diferents tractaments de cortesia que rebien els membres de la noblesa, la qual cosa pot servir com a guia per a situar els individus de l'època dins d'una jerarquia o escala social.

CONGRÉS SOBRE LA GERMANIA DE VALÈNCIA

La Universitat de València ha organitzat entre els dies 2 i 4 de desembre el seminari d'investigació titulat La Germania, 500 anys. Un conflicte entre dos èpoques. Les jornades, coorganitzades per Pablo Pérez García, van abordar les causes d'aquesta reivindicació popular, que va suposar la mort de prop de 12.000 persones en el camp de batalla i d'un miler de condemnes a mort.

La revolta va ser encapçalada pels burgesos, professionals liberals i menestrals, els qui denunciaven una naturalesa aristòcrata de la societat valenciana de principis del segle XVI. Entre molts altres objectius, la Germania va intentar que el poble comptara amb dos representants dins de l'anomenat Consell Secret de la ciutat, òrgan de govern de València, fins al moment integrat exclusivament per membres de la noblesa i del patriciat urbà.