Nueva Condomina impulsa un innovador proyecto para producir su propio aceite con fines solidarios

Bajo el nombre de '1OOOLIVES' este proyecto es una de los más "importantes y emocionantes" que ha llevado a cabo el centro comercial murciano de la mano de su propietario, Klépierre Iberia, que continúa así avanzando en su compromiso con la sostenibilidad.

Se trata de una nueva acción incluida dentro de Act For Good, la iniciativa con la que la compañía Klépierre Iberia está reduciendo el impacto medioambiental de sus activos, según informaron fuentes de la empresa en un comunicado.

Con el proyecto '1OOOLIVES', Nueva Condomina extrae su oro líquido de los más de 1.000 olivos que se plantaron hace ya un año en sus instalaciones con una variedad de aceituna Arbequina, Picual y Cuquillo (esta última autóctona de la Región de Murcia). En concreto se reforestaron 14.348 metros cuadrados, es decir, una superficie de 1,43 hectáreas, contribuyendo así a la reducción de 10 toneladas de CO2 al año.

Para la producción del aceite, unos 250 litros este año, se ha querido contar con empresas locales. La Almazara Villaolivo será la encargada de producir y embotellar el aceite, y los beneficios de la venta del aceite irán destinados a fines sociales. Concretamente, servirá para ayudar a los niños y familias de las Coordinadoras de Barrios de Murcia (Espinardo, Alcantarilla y el Palmar).

'1OOOLIVES' es el proyecto más innovador que Klépierre Iberia y Nueva Condomina han llevado a cabo recientemente. Con estas acciones, a través de la implementación de la política Act for Good, el centro comercial Nueva Condomina remarca su "compromiso" con una política de Desarrollo Sostenible "proactiva" y "continúa compensando su huella de carbono por la emisión de CO2, tal y como marca el Ministerio para la Transición Ecológica", según las mismas fuentes.

En esta misma línea, y muy recientemente, el Centro Comercial Nueva Condomina ha obtenido la calificación 'Excellent' de la certificación BREEAM IN USE en el apartado de gestión, y 'Very Good' en el de construcción.

Este certificado se concede a entidades que impulsan una gestión y construcción mucho más sostenible y respetuosa con el entorno, y que cuidan de la salud de sus usuarios y ayuda a generar espacios más confortables. De esta manera, tanto los clientes como los empleados del Centro Comercial se benefician de encontrarse en un entorno saludable.