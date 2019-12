Chelo García Cortés, obligada a pedir perdón públicamente en 'Sálvame' por un comentario antisemita

La última polémica de Sálvame ha tenido a Chelo García Cortés como protagonista. Hace unos días, durante un acalorado enfrentamiento con María Patiño, pronunció la expresión "perro judío", que llevó a la asociación ACOM (Asociación y Comunicación sobre Oriente Medio) a pedir a la periodista una disculpa pública por las connotaciones antisemitas de la frase.

Dicho y hecho, porque la colaboradora no tardó mucho en hacerlo. "Les pido disculpas si me han entendido mal. Puedo presumir de que entre mis mejores amigos tengo muchos amigos judíos", matizó la periodista. "Chelo García Cortés no es antisemita. Me acusan de antisemita, no voy a repetir esta expresión, pido disculpas", aseguró la colaboradora de Mediaset.

Unas palabras que la asociación agradeció: "Esta asociación PRO-ISRAELÍ le agradece a @chgarciacortes sus disculpas tras el comentario antisemita ("perro judío") vertido en antena, y por admitir que no lo volverá a utilizar. Ese tipo de comentario no debe molestarnos sólo a nosotros, sino a cualquier ciudadano demócrata", publicó en Twitter.