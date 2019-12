Sara Sálamo se despide del flequillo y apuesta (y acierta) con un nuevo 'look'

Cumplir las exigencias del guion no siempre es fácil, llevadero o, lo que es peor, disimulado. ¡Y si no que se lo digan a Mario Casas y a las entradas de calvicie que ganó –y ya ha recuperado– con El practicante! También con un cambio de look tuvo que transigir la actriz Sara Sálamo si quería adaptarse a su papel en El año de la furia, y, por eso, hasta ahora, la hemos visto con una melena larga, oscura y un flequillo recto que, no es por nada, le sentaba de maravilla.

Sin embargo, con el fin del rodaje, la actriz ha decidido decir adiós al aspecto al que tan acostumbrados nos tenía y ha optado por un corte (y tinte) de pelo más juvenil que, por su puesto, no ha dudado en compartir en Instagram.

"Ya he terminado la peli. Adiós flequillo de mi vida. Nos vemos pronto", ha escrito junto a la primera foto que ha compartido sin su ya característico corte de pelo. Con su publicación, Sara Sálamo ha conseguido más de 50.000 likes en poco más de dos días que certifican que su nuevo look gusta. Melena larga con destellos dorados, estilo babylights, su primera foto ha sido todo un acierto.

No obstante, cabe destacar que, por su mensaje, la actriz no descarta volver a lucir el flequillo que tan bien le ha acompañado durante su última etapa laboral y, también, durante su embarazo y primeros meses de maternidad.

Disfrutando de su bebé

La actriz, casada con el futbolista del Real Madrid Isco Alarcón, tampoco ha querido dejar de lucir nuevo look junto a su pequeño Theo, quien, desde que naciera el pasado mes de julio no ha dejado de protagonizar la vida y los post de Sara Sálamo en Instagram. Así, durante los últimos días, hemos podido ver una preciosa imagen de madre e hijo con un mensaje, si cabe, aún más enternecedor: "All I want for Christmas is you" (tú eres todo lo que quiero por Navidad).