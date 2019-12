La Sareb ofereix al Consell els seus 9.000 habitatges per a ús social

El Consell i la Sareb treballaran braç a braç per a analitzar els 9.000 habitatges que l'anomenat banc dolent posseeix en la Comunitat, de cara a augmentar el parc autonòmic d'immobles socials. Així ho van certificar les dues entitats en una reunió celebrada aquest dilluns, en la qual van acordar crear un grup de treball conjunt.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, al costat del vicepresident i titular d'Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, va signar al costat del president de la Sareb, Jaime Echegoyen, un primer acord que serà la punta de llança d'aquesta col·laboració.

En virtut dels pactes, el banc dolent cedirà 30 habitatges per als afectats pels estralls causats per la DANA de setembre al Baix Segura. Més enllà d'aquesta actuació puntual, el grup de treball abordarà temes com “la cessió de sòls per a posar en marxa promocions d'habitatge públic” o el desenvolupament de “projectes industrials o d'altres característiques” en tota l'autonomia, va explicar la Sareb, que compta amb un total de 20.000 immobles en territori valencià.

Echegoyen va sostindre que la Comunitat Valenciana és una regió molt important per a l'entitat que presideix i va destacar la seua voluntat d’“atendre les diferents necessitats locals dels ajuntaments i de les comunitats autònomes” en tot el país.

Respecte a la política d'Habitatge de la Generalitat, Puig es va mostrar partidari de “transferir als ajuntaments el màxim protagonisme”, atés que “són ells els que tenen la capacitat d'intervindre directament i d'ajustar l'oferta i la demanda”.

La Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), encarregada de gestionar aquesta matèria en tota la Comunitat, compta actualment amb una suma de 14.000 residències de caràcter social per a una població que ascendeix a cinc milions de persones. D'aquesta quantitat, 12.676 estan destinades a lloguers socials –dels quals poden beneficiar-se persones en risc d'exclusió– i altres 1.367 a arrendaments assequibles, els destinataris dels quals són col·lectius vulnerables.

A més, el parc públic valencià té un considerable problema d'okupació: 1.164 dels habitatges amb els quals compta en el seu haver es troben en aquesta complicada situació d'habitabilitat.

La xifra

El 20% dels actius immobiliaris de la Sareb es troben en la Comunitat, que va ser l'autonomia amb major percentatge d'unitats d'aquesta mena de béns en el primer semestre de 2019. Li va seguir de prop Catalunya (18,5%) i a major distància Andalusia (11,4%), Castella-la Manxa (8%), Castella i Lleó (8,6%) i Madrid (8%).