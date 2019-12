Mar Torres, novia de Froilán, rompe su silencio: "Nuestra relación no se va a acabar nunca"

Mar Torres, pareja de Froilán y una de las jóvenes más buscada del momento por la prensa del corazón, ha concedido su primera entrevista -con posado incluido- a un medio de comunicación.

En ella, la influencer revela todos los detalles de su noviazgo con el hijo de la infanta Elena. Ambos se conocieron hace cinco años en un internado de Guadalajara. "Nos buscábamos durante el recreo. Se convirtió en alguien muy importante para mí. ¡Desde entonces somos uña y carne!", relata a Vanity Fair.

Según cuenta, empezaron su noviazgo en cuarto de la ESO, pero, poco después, en 2016, les tocaría separarse. El joven se marchó a Virginia (Estados Unidos) a estudiar en el Blue Ridge School. "Él lo pasó mal", asegura. Un año después terminaron con su relación, pero en 2018 volvían a aparecer juntos.

"Él es mi bastón y yo el suyo. Nuestra relación no se va a acabar nunca. Siempre vamos a ser amigos", cuenta la joven.

Además, habla de sus comentados retoques estéticos. Así, la pasada primavera se puso en manos del doctor Pedro Jaén, conocido por haber tratado a la reina Letizia, para realizarse una rinoplastia. "Es lo único que me he operado. Hace un tiempo me puse algo de labios, pero nada más. ¡Solo tengo 21 años!", exclama.

Si hablamos de reinas, también analiza su relación con doña Sofía, con la que coincidió hace unos meses en la graduación de los dos años de universidad de Froilán y en la puesta de largo de Victoria Federica. "Estaba nerviosa por saludarla. Tras el acto le pregunté a Felipe que qué le había parecido a su abuela. Me dijo que a la reina le había gustado para él. Le caí bien", confiesa.