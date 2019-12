El contundente alegato de Santi Millán contra los "abusones" en las redes sociales: "No nos vais a callar"

El presentador de Got Talent, Santi Millán, lanzó este lunes un demoledor mensaje a los "abusones" de las redes sociales tras los comentarios que recibió el concursante Pitu sobre su físico en la semifinal del programa.

El conductor del espacio de Mediaset salió en defensa del bailarín, que se presentó al concurso para demostrar a quienes le acosaron a lo largo de su vida por su cuerpo que "estar gordo" no iba a ser un impedimento a la hora de cumplir sus sueños.

"Quiero aprovechar este momento para enviar un mensaje a todos aquellos que os dedicáis sistemáticamente a acosar a la gente en Internet, en las redes sociales. A todos ellos, a todo ese acoso, a toda esa violencia: no nos vais a callar", dijo Millán mientras se proyectaban en la pantalla algunos tuits.

Entre los comentarios que se mostraron se pudieron leer mensajes como "el gordo bailarín me da un asco tremendo", "no veas cómo se ha puesto de gordo" o "el Pitu ese de Got Talent es un gordo que va dando pena".

El presentador, que le dio su 'pase de oro' al talent finalista en su primera actuación, definió a los autores de estos escritos como "abusones" y, "desde el cariño", les aclaró que el concurso iba a seguir haciendo lo que "le dé la gana".

En este sentido, Pitu apoyó las palabras del barcelonés y recibió después una inesperada sorpresa: la cantante Beatriz Luengo acudió al programa para hacerle una visita y para agradecerle su valentía y su actitud de superación.

La actuación del talent y el discurso del presentador fueron aplaudidos por los jueces y por los espectadores en una noche en la que, finalmente, fue el pequeño Hugo quien se convirtió en el ganador de la edición española del concurso.

#GotTalentGranFinal El mensaje de @Santi_Millan y de todo el equipo de @GotTalentES: "A todos aquellos que os dedicáis a acosar sistemáticamente a la gente en las redes, no nos vais a callar" https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/s40r60iCJg — Got Talent España (@GotTalentES) December 17, 2019

#GotTalentGranFinal Pitu, eres un CRACK. Y no hay más que hablar https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/QOZAzVfumA — Got Talent España (@GotTalentES) December 17, 2019