Wyoming, a Casado y Arrimadas: "No hay nada más español que quejarse y no hacer nada"

Este lunes, Wyoming se puso serio y se sentó en la esquina de su mesa de El intermedio para dirigirse a Inés Arrimadas y Pablo Casado y comentar la postura de sus partidos sobre el gobierno de Pedro Sánchez.

"El Partido Popular se niega a apoyar siquiera a través de la abstención de investidura al único candidato con posibilidades reales de salir adelante", comentó el presentador. "Ciudadanos plantea una vida en la que sus votos tienen poco peso y parece más bien la vía del Ave a Extremadura; sin embargo, ambos partidos no dejan de proclamar que se sienten horrorizados de que la llave de la gobernabilidad esté en manos de un partido de izquierdacomo Unidas Podemos", añadió.

Eso sí, Wyoming señaló que "tanto Unidas podemos como Esquerra son dos partidos legales con presencia parlamentaria y todo el derecho del mundo a defender sus ideas mientras no choquen con la ley". Pero el presentador se preguntó: "¿Qué están haciendo PP y Ciudadanos para evitar ese escenario catastrófico del que advierten?".

"Tenemos un panorama donde España se partirá en mil pedazos como la pantalla de un iPhone y el himno español será sustituido por una canción como la de Macaco", aseguró dándole un toque de humor a su reflexión.

Y continuó diciendo que tanto Ciudadanos como PP "no están haciendo nada y parecen más dispuestos a defender los intereses a corto plazo de sus partidos, aunque eso supusiera caer en ese supuesto panorama apocalíptico que ellos no paran de vaticinar".

Para concluir, Wyoming se dirigió directamente a ambos políticos: "Señora Arrimadas, señor Casado, igual que el movimiento se demuestra andando, el patriotismo se demuestra haciendo sacrificios por tu país, algo que hasta ahora no les hemos visto hacer", señaló. El presentador reconoció que "no dudo de su españolidad, pero no hay nada más español que quejarse y no hacer nada".