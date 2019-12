Marina vuelve a 'First dates' una semana después: "Me equivoqué al elegir al chico de mi cita"

El pasado martes, Marina visitó First dates en busca del amor y el programa le ofreció que usara el 'teléfono rojo del amor' para durante un minuto con sus dos pretendientes, Kike y Kevin, y, de esta forma, seleccionar a uno de ellos.

Tras conocerlos en persona,la joven decidió quedarse con Kevin para cenar, pero su cita fue un desastre y al final ninguno de los dos quiso volver a quedar tras la desconfianza mostrada por la barcelonesa respecto a su pareja de la noche.

La camarera volvió este lunes al restaurante de Cuatro para darle otra oportunidad al chico al que rechazó, Kike, y de esta manera comprobar si encajarían o, como le pasó con Kevin, no volverían a verse.

"Otra vez por aquí", afirmó Carlos Sobera al verla cruzar las puertas del local. "Tuviste la oportunidad de conocer a tu pareja a través del teléfono y: ¿Qué paso?", le preguntó el presentador. "Que me equivoqué claramente. Por teléfono creí que había acertado, pero luego en la cena vi que era muy paradito".

Al poco llegó Kike, que señaló en su presentación: "Dios para mí es sagrado, él que te puede poner o quitar los obstáculos en la vida, que te da lo que le pidas con fe. El día de mañana llegará el fin del mundo y el que no esté con Dios irá al infierno".

El madrileño no comenzó muy bien la cita ya que le preguntó a su pareja por su nombre: "Es que se me olvidó", reconoció disculpándose mientras Marina ponía cara de sorpresa. "Es que soy un cursi del amor y cuando me pongo nervioso voy bajando la voz", señaló mientras la joven le decía que apenas le escuchaba: "Me van a tener que poner subtítulos para entenderte".

Cuando llegaron a la mesa, Kike le separó la silla para que Marina se sentara mientras comentaba que "soy de barrio, pero educado". La joven quiso saber de cuál era: "Soy de Vallecas", comentó el joven. "Yo soy catalana, por si no lo sabías", le dijo ella.

Kike, que pudo ver la cita entre Marina y Kevin la semana pasada, le comentó: "Lo sé, yo viví 9 años en Barcelona: ¿Quieres que te enseñe el DNI?", haciendo referencia a la solicitud que le hizo la camarera a su pareja del pasado martes en First dates.

Durante la cena hablaron de sus gustos, de su familia, lo que buscaban en el programa, algo en lo que no coincidieron: "Yo busco el amor y ella busca 'amiguis'", señaló el madrileño.

Marina y Kike, durante su cena en 'First dates'. 20minutos | MEDIASET

Antes de la decisión final, Kike le dijo que tenía que ir al baño, algo que no gustó a Marina: "¿Vas a llamar para ponerme verde?". A la vuelta del servicio, ella le preguntó: "¿Has ido a cagar?". Él le contestó que no, pero ella insistió: "Todo el mundo lo hace. Lo primero que hice nada más bajarme del Ave para venir al programa fue ir a cagar".

"La cabeza me dice una cosa y el corazón me dice otra", aseguró el joven antes de decidir si volvía a quedar con la catalana o no. Al final, Marina sí que quiso tener una segunda cita con Kike porque "pensaba que era un personaje, pero he visto que tiene un lado tierno". Con un poco de intriga, el vallecano también dijo que sí quería volver a verla y, tras los aplausos de la joven, se explicó: "Es que eres una tía de mi rollo, eres leal. Aunque un poco mal hablada".