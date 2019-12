Nueva reunión entre el Ayuntamiento de Madrid y los conductores de la EMT para poner fin a la huelga

El Ayuntamiento de Madrid recoge el guante que le lanzaron hace unos días los conductores de autobuses tras anunciar el fin de sus jornadas de huelgas. El paso lo dió este lunes el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien convocó para este martes a los trabajadores del servicio madrileño de la EMT "para conocer de primera mano cuáles son sus planteamientos" ya que han sido unas "propuestas cambiantes", explicó Carabante en la comisión del ramo.

Sin embargo, éstas serán las mismas que los demandantes han estado luchando en los últimos meses y cuya negativa por parte de la administración local se ha desenvuelto en huelgas, adelanta el representante del comité de empresa, Antonio Camacho a 20minutos.

"Pediremos un calendario de contrataciones para 2020. Queremos que contraten a 450 nuevos conductores, porque los 253 que han anunciado no son suficientes", asegura. Por ello, los representantes de los trabajadores del servicio público de autobuses entregarán al equipo de Almeida el mismo papel que en pasadas reuniones "ni siquiera nos quisieron coger", reclama Camacho.

También pondrán sobre la mesa otras peticiones que supongan ampliar la plantilla. "Queremos extender el periodo de contratación de aquellos trabajadores de Bicimad que acaban el 31 de diciembre, ya que el alcalde ha prometido ampliar el servicio a otros distritos". Por último, el comité de empresa pondrá el foco en el mérito de la última promoción interna de oficiales de taller, a quienes "aún no se le ha otorgado esa categoría" y exigirán que se lo den "después de cuatro meses".

La reunión dará comienzo a las 19.00 horas y se espera que no sea tan breve como la anterior, que culminó en diez minutos sin un acuerdo. Aunque Camacho valora "positivamente" el último acercamiento del Ayuntamiento, espera "que [hoy] les lleguen con algo aceptable y que den respuesta a su calendario de contrataciones". Desde el área de Medio Ambiente y Movilidad no adelantan la postura que defenderá el Consistorio, aunque hasta ahora siempre ha sido la misma: es una "huelga política injustificada", ya que no se ha tocado nada del convenio, sostienen.

Tampoco el comité de empresa niega futuras huelgas si el Gobierno municipal evita de nuevo su propuesta principal. No obstante, la intención del gobierno es conversar, según afirmó ayer el delegado. "Tenemos la intención de dialogar; esa ha sido la intención, pero no se podía hacer en un entorno de coacción a través de amenazas, perdón, de huelgas", apuntó.