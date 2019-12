Foro 'Movilidad Sostenible': el transporte público, clave para que funcionen las nuevas formas de movilidad sostenible

La movilidad en las ciudades se presenta como uno de los grandes retos del siglo XXI. Que los ciudadanos sean partícipes de todas ellas a través de la tecnología complica un poco más este objetivo. Sin embargo, de lo que no cabe duda es de que el pilar fundamental de esa transformación pasa por convertir al transporte público en el eje vertebrador de la forma de desplazarse del ciudadano, aunque siempre complementado con los nuevos modos de movilidad sostenible, como el coche eléctrico de alquiler o el patinete. Esa es una de las principales conclusiones del foro ‘Movilidad Digital’, organizado este lunes por 20minutos y patrocinado por Ferrovial.

En el coloquio, participaron Javier Mateos, CEO de la empresa de carsharing Zity, Ángeles Marín, coordinadora del Eje de Movilidad Inteligente dentro de la Estrategia de Movilidad del Ministerio de Fomento, Luis Hernández, responsable del programa Ciudades Inteligentes Totalmente Integrales, Eficientes y Sostenibles (CITIES), Mar García Ramos, socia de automoción y movilidad de Grant Thornton, y Enrique Diego, director de técnología de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) del Ayuntamiento de Madrid. El coloquio estuvo moderado por Jesús Morales, subdirector de 20minutos.

"El transporte público es indispensable. Es el que va a vertebrar cualquier otro sistema de movilidad dentro de la ciudad. Si el transporte público es potente, ayudará a las nuevas formas de movilidad. Si se debilita, probablemente ya no sea tan interesante para el usuario", aseguró Javier Mateos. "Entonces los ciudadanos tenderán más al vehículo particular", afirmó. Y puso un ejemplo: "Si yo voy al centro de Madrid en un autobús de la EMT puedo volver en coche eléctrico o andando, pero si voy en mi vehículo particular voy a volver el 100% de las veces en mi vehículo particular". Mateos destacó también la importancia de la información que disponen de los usuarios: "La gestión del dato es muy relevante de forma aglutinada. Podemos entender cómo se mueve la ciudad y la afección que tiene cualquier evento en la distribución del tráfico".

La gestión del dato es muy relevante. Podemos entender cómo se mueve la ciudad y la afección que tiene cualquier evento en la distribución del tráfico

Para Mar García Ramos es muy importante concienciar al ciudadano de que debe planificar sus desplazamientos antes de salir de casa para contribuir también a la mejora del Medio Ambiente, ya que "en la actualidad la oferta es tan amplia que se puede planificar de otra forma". "Antes bajabas al garaje, cogías un mapa y hacías tu ruta en tu coche. Ahora, en un entorno más cercano, tienes que planificar en otro sentido", añadió. Ramos reivindicó la necesidad de reducir las emisiones por gases de efecto invernadero: "Acabamos de terminar la cumbre internacional COP25 y todo apunta a que estamos en un momento en el que todo lo que esté alrededor de esa movilidad sostenible, inteligente, conectada, segura y personal pasa por atender de una forma adecuada al entorno clima".

Y en este escenario, resulta fundamental el papel de la tecnología. El desarrollo de aplicaciones para móviles como Wondo permite en la actualidad llegar a la eficiencia en el transporte de la forma más sostenible. Mediante una app tienes toda la información necesaria para llegar a tu lugar de destino, ya sea en coche eléctrico, patinete eléctrico o autobús. "La movilidad digital es el futuro de la movilidad en las grandes ciudades", opinó Enrique Diego. "Nosotros como Ayuntamiento, dentro de la estrategia Madrid 360, vamos a crear una plataforma para que todos los usuarios puedan ir de un origen a un destino haciendo uso de toda esa gran oferta de movilidad que tiene Madrid, que es la capital del vehículo compartido", explicó el responsable de tecnología de la EMT, quien dejó claro que "el transporte público seguirá siendo el gran troncal del desplazamiento" en la ciudad.

Ángeles Marín, por su parte, abogó por impulsar el "transporte colectivo, la movilidad compartida e incluso los modos activos como ir a pie o en bicicleta". "Queremos lanzar una nueva estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada y no vamos a poder hacerlo sin la ayuda de la universidad, del sector privado, de la industria, de la sociedad civil y por supuesto de otras administraciones", indicó.

Todos coincidieron en la necesidad de crear una potente red de recarga eléctrica para que el ciudadano apueste por los vehículos eléctricos en su día a día. Sobre este asunto, Luis Hernández advirtió que para montar esta infraestructura hay que apostar por las energías renovables. "La movilidad eléctrica va de la mano de la necesidad de unirla con las fuentes de generación renovables porque va a haber una demanda de energía adicional que hay que cubrir. Si no somos capaces de cubrirla con un aporte de renovables, unido con el almacenamiento distribuido, seguramente nos equivoquemos", dijo.