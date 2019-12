El CICU ha rebut sobre les 15.00 hores l'avís del sinistre i, fins al lloc dels fets, ha mobilitzat dos unitats de Suport Vital Bàsic.

Els servicis sanitaris han assistit, d'una banda, un home de 34 anys per contusions, qui ha sigut traslladat a l'Hospital Doctor Peset i, per un altre, una dona de 71 anys i un home de 72, tots dos per traumatisme cranioencefàlic i evacuats a l'Hospital Clínic.