Compromís denuncia que "el PP torna a mostrar-se antivalencià" en demanar Casado la intervenció de la Comunitat

Així ho ha afirmat en un comunicat després que el líder 'popular' haja anunciat aquest dilluns que la seua formació va a demanar la compareixença en el Congrés de la ministra socialista perquè explique la 'intervenció' de la Junta d'Andalusia.

Amb aquesta postura, Compromís creu que "el Partit Popular torna a evidenciar-se, una vegada més, com un partit antivalencià, un partit que ataca frontalment els interessos dels valencians i valencianes'.

"És de tindre molt poca vergonya obviar que som la comunitat autònoma pitjor finançada i més maltractada de tot l'estat per a fer unes afirmacions totalment fora de lloc", ha subratllat el síndic en un comunicat.

De fet, la coalició creu que "el PP només s'acorda de la situació financera de la Comunitat per a manipular la realitat, una situació que és fruit de dècades d'infrafinançament i falta d'inversions, que s'ha vist agreujada per unes lleis d'estabilitat del PP que obvien l'anomalia i han sorgit d'una reforma de l'article 135 de la Constitució per part del PP i PSOE, que ha afectat greument els drets de la ciutadania per a afavorir els bancs".

Compromís, per contra, vol "aprofitar aquestes desafortunades declaracions de Casado per a reclamar, per enèsima vegada, la necessitat d'una reforma urgent del sistema de finançament, i que mentre aquesta reforma es produeix s'apliquen mesures transitòries que pal·lien el maltractament financer que pateix la Comunitat".