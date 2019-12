Sindicatos policiales se personan como acusación particular contra el cómic 'On ès l'Estel·la?'

20M EP

Representantes de la Confederación Española de Policía (CEP), Unión Federal de Policía (UFP), Sindicato Profesional de Policía (SPP) y Sindicato Unificado de Policía en Baleares (SUP) en Baleares han ratificado este lunes su denuncia contra el cómic 'On ès l'Estel·la?', una publicación sobre el 1-O que recibió una subvención autonómica, y, además, se han personado como acusación particular.